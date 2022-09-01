Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş altyapıdan çıkan yıldızlarından servet kazandı
Giriş Tarihi: 1.9.2022 13:58

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş altyapıdan çıkan yıldızlarından servet kazandı

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş altyapıdan çıkan yıldızlarından servet kazandı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş öz kaynak düzeninden gelen Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı’nın transferlerinden 10 milyon Euro (Yaklaşık 183 milyon TL) kazandı.

İlk olarak Rıdvan Yılmaz'ı İskoç ekibi Rangers'a gönderen Beşiktaş, ardından tartışmalar arasında Emirhan İlkhan'ın da Torino'ya transferini yaşadı. Son olarak da Avusturya kampındaki Plzen maçı sonrası kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı da Braga'ya imza atmak için dün Portekiz'e gitti.

Siyah-beyazlılar bu üç oyuncunun transferinden kasasına net 10 milyon Euro (yaklaşık 183 milyon TL) koyarken önemli bir gelir elde etmiş oldu. Rıdvan, Emirhan ve Serdar gittikleri kulüplerde başarılı oldukça Beşiktaş da kazanmaya devam edecek. Bu üç oyuncunun sözleşmelerinde de sonraki satıştan pay maddeleri yer alıyor. Ayrıca bonuslarda 3.5 milyon Euro'yu buluyor.

ÜÇ OYUNCUNUN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

RIDVAN YILMAZ
4 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus ve %20 sonraki satıştan pay.

EMIRHAN İLKHAN
4.5 milyon Euro bonservis bedeli + başka kulübe sonraki satışından %15 pay.

SERDAR SAATÇI
1.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus + %20 sonraki satıştan pay.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi sorgulama: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları nihai isim listesi belli oldu mu?
SON DAKİKA: GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı! 2022 GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Emeklilere müjde: Başvuru süresi uzatıldı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor?
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 YKS ek tercih tarihleri bekleniyor!
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI 2022: ÖSYM KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Emekli promosyon ödemeleri bitti mi, son gün ne zaman? 2022 En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş altyapıdan çıkan yıldızlarından servet kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA