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Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:11

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Kaan Ayhan'la, bir taşla iki kuş vurmuş olacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Kaan Ayhan’la, bir taşla iki kuş vurmuş olacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 27 yaşındaki stoperin gelmesi halinde savunmaya da 11’e güçlü bir yerli isim yazılacak. Aynı zamanda birden çok mevkide oynaması nedeniyle Valentin Rosier’e iyi bir alternatif olacak.

Siyah-beyazlılar, transferde son haftaya girilirken sağ stoper takviyesi için vites artırdı. Sassuolo'ndan Kaan Ayhan'ı transfer etmek için bir kez daha girişimlerini başlatan yönetim, bu işi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Takımında forma bulamadığı için ayrılık talebini ileten futbolcu da Beşiktaş'a gelmek istiyor. Hem Sassuolo hem Kaan'ın menajeri Ersin Akan ile görüşmelerini sürdüren yönetim, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak bir taşla iki kuş vurmak amacında.

ÖN LİBERODA DA GÖREV YAPABİLİR

Yerli kuralında kale dışında alternatifleri artırmak isteyen Kartal, sağ stopere Kaan Ayhan'ı dahil ederek kale ve orta saha hattı dışında savunmaya da 11'e güçlü yerli bir isim yazmayı amaçlıyor. Milli futbolcunun takviye edilmesi halinde Beşiktaş'ın bir diğer kazancı ise Valentin Rosier'e alternatif oluşturacak olması. Sağ bekte Rosier'in alternatifi kanat forvetten devşirilen Kenan Karaman. Kaan gelirse sağ stoper, sağ bek ve gerekli görüldüğünde ön liberoda da oynayacak.

KORAY GÜNTER DE GÜNDEMDE

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz sezondan bu yana gerçekleştirmeyi çok arzu ettiği Kaan Ayhan transferi için kurmaylarına talimat verdiği ve gerekirse son güne kadar pazarlıkların yürütülmesini istediği belirtiltdi. Beşiktaş, Sassuolo'nun 6-7 milyon Euro bonservis istediği Kaan'ın transferini 3.5 milyon Euro'ya bitirmenin peşinde. İtalya ekibi, daha önce bu rakamdan taviz vermedi. Kartal, Koray Günter ile de görüşmelerini sürdürürken, bu oyuncuyu da yedekte tutuyor.

BİR GÖRÜŞ - ALİ GÜLTİKEN: HEMEN FORMAYI VEREBİLİRSİNİZ

Kaan Ayhan iyi bir savunma oyuncusu… Özellikle çok yönlü bir futbolcu olması defansı rahatlatacaktır. Hem stoper hem de bek oynayabilme kabiliyeti var. Bunun yanında üst seviye liglerde görev aldı. Bu da ayrı bir vizyon katıyor. Transfer edip, endişe etmeden hemen formayı verebileceğiniz bir futbolcu. Bu yüzden transfer edilmesi büyük katkı sağlayacaktır. Yerli oyuncu statüsünde olması da ayrı bir avantaj. Bunları üst üste koyduğumuzda takım için çok faydalı olacağını görüyoruz.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Kaan Ayhan'la, bir taşla iki kuş vurmuş olacak
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