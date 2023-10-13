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Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:27

Son dakika: Beşiktaş'ta kritik gün Pazartesi! Gözler mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'de...

Son dakika: Beşiktaş’ta kritik gün Pazartesi! Gözler mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi’de...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta kongre kararının ardından başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor. Hasan Arat adaylığını açıklayan ilk isim olmuştu. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk görev konusunda sıcak olduğunu belirtmişti. Gözler mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin alacağı kararda.

Beşiktaş yönetimi, 3-2'lik Lugano mağlubiyeti sonrası seçim kararı almıştı. Ahmet Nur Çebi'nin seçimde aday olup olmayacağı tartışılırken, başkanın Pazartesi günü kararını açıklaması bekleniyor...

KRİTİK GÜN: PAZARTESİ

Çebi yeniden aday olup olmama konusunda titiz davranıyor. Önce, yönetici arkadaşlarıyla uzun soluklu bir toplantı yapan başkan, ekibinden "Yeniden aday olmalısınız" desteğini aldı. Camianın önde gelen isimleriyle de temas halinde olan Çebi'nin adaylığına sadece ailesi mesafeli. Aile üyelerinin "Hem paran hem sağlığın gidiyor, dinlen" telkininde bulunduğu Başkan'ın camiadan istediği desteği aldığı an "Beşiktaş için her şeyim feda olsun" diyerek adaylığını açıklaması bekleniyor. Çebi'nin, kararını pazartesi günü duyuracağı belirtiliyor

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Son dakika: Beşiktaş'ta kritik gün Pazartesi! Gözler mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'de...
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