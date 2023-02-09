Son Kartal Colley

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük forması giyen Ebrima Colley’nin kuzeni olan Gambiyalı futbolcu Omar için Sampdoria’ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek
Bir süre önce Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Omar Colley, teknik direktör Şenol Güneş'in savunmaya takviye istemesi üzerine kadroya dahil edildi. İtalya'da Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için kulübüyle bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlı yönetim, sonunda işi bitirdi. Çizme ekibiyle Colley'ninbonservisi için 2.5 milyon Euro'ya el sıkışanBeşiktaş yönetimi, Gambiyalı stoperile de 2.5 yıllığına anlaşma sağladıve oyuncu dün gece İstanbul'a geldi. Ara transfer döneminde stoperlerinden Montero'yu Hamburg'a gönderen Beşiktaş, böylelikle yerini Colley ile doldurmuş oldu. 1.91 boyundaki futbolcu, 2018-19'da Genk'ten Sampdoria'ya 9.25 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Öte yandan Colley'nin kuzeni Ebrima Colley de Fatih Karagümrük'te top koşturuyor.
KARİYERİNDE 20 GOL VE 2 ASIST VAR
FUTBOL kariyerinde Djurgarden, Kuopion Palloseura, Genk ve Sampdoria formaları giyen Omar Colley, 355 resmi maçta çıktı. Gambiyalı futbolcu, toplam 31 bin 290 dakika sahada kalırken 20 gol ve 2 asist üretti. Bu sezon ise Serie A'da 16 karşılaşmada görev yaptı.
ONUR BULUT İMZALADI!
BEŞİKTAŞ, sürpriz bir hamleyle Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut'u 2025-26 sezonu sonuna kadar renklerine bağladı. Siyah-beyazlıların, Onur'un sözleşmesinde yer alan 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullandığı bildirildi. Kayserispor ise, F.Bahçe'nin de gündeminde olan ve geçtiğimiz günlerde mukavelesini 3 yıl uzatan oyuncunun,avukatı aracılığıyla kontratınıtek taraflı feshettiğini aktardı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Büyükkulüplerin sözleşmeyi dikkatleincelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız" dedi.