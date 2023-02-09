Son Kartal Colley

Bir süre önce Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Omar Colley, teknik direktör Şenol Güneş'in savunmaya takviye istemesi üzerine kadroya dahil edildi. İtalya'da Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için kulübüyle bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlı yönetim, sonunda işi bitirdi.Ara transfer döneminde stoperlerinden Montero'yu Hamburg'a gönderen Beşiktaş, böylelikle yerini Colley ile doldurmuş oldu. 1.91 boyundaki futbolcu, 2018-19'da Genk'ten Sampdoria'ya 9.25 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Öte yandan Colley'nin kuzeni Ebrima Colley de Fatih Karagümrük'te top koşturuyor.FUTBOL kariyerinde Djurgarden, Kuopion Palloseura, Genk ve Sampdoria formaları giyen Omar Colley, 355 resmi maçta çıktı. Gambiyalı futbolcu, toplam 31 bin 290 dakika sahada kalırken 20 gol ve 2 asist üretti. Bu sezon ise Serie A'da 16 karşılaşmada görev yaptı.BEŞİKTAŞ, sürpriz bir hamleyle Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut'u 2025-26 sezonu sonuna kadar renklerine bağladı. Siyah-beyazlıların, Onur'un sözleşmesinde yer alan 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullandığı bildirildi. Kayserispor ise, F.Bahçe'nin de gündeminde olan ve geçtiğimiz günlerde mukavelesini 3 yıl uzatanKayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır.aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız" dedi.