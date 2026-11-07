Stopere de takviye geliyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e yenilen Beşiktaş, bu sezonki 5. deplasman mağlubiyetini alırken savunma yine S.O.S verdi. Crystal Palace maçında Tiago Djalo'nun, Celtic karşısında ise Emmanuel Agbadou'nun pas hataları gole sebep oldu. Özellikle Amed yenilgisiyle başlayan periyotta 1.5 aydır defansta çözüm bulunamaması teknik direktör Vincenzo İtaliano'yu çileden çıkardı. Son 8 maçta yenilen 15 gol tüm stoperlerin sorgulanmasını gündeme getirirken Nübel'in performansı da tartışmaya açıldı. Yaz döneminde İtaliano'nun son hamleyi orta sahaya yapmak istemesi nedeniyle stoper transferi geri plana itilmiş ve son gün yerli alternatif olarak Ümit Akdağ kadroya dahil edilmişti. Ancak savunmadaki kriz nedeniyle ocak ayında orta sahanın yanı sıra stoper takviyesi gündeme dahil edildi. Yönetim bu konudaki çalışmalarına başlarken yabancı kontenjanının dolu olması Beşiktaş'ın önüne bir başka sorunu getirdi. Gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Diğer futbolculara ise performanslarına göre karar verilecek.





HAMLELERE ELEŞTİRİ VAR!

SİYAH-BEYAZLILARDA sadece defans hataları değil, teknik ekibin saha içi hamleleri de tartışılıyor. Kasımpaşa karşısında öndeyken çift santrfora dönen teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, orta sahaya hamle yapmaması ile birlikte son bölümdeki Rashica tercihi eleştiri aldı. Celtic maçında ise Salih Özcan'ı çıkarıp Orkun Kökçü'yü sahaya atan İtalyan hocanın bu değişikliği sonrası İskoç ekibi daha rahat pozisyon bulup savunmanın zaaflarından faydalandı. Kasımpaşa da Celtic de kulübeden sahaya sürdüğü oyuncularla sonuç alırken Beşiktaş adına bu iki maçın değişiklikleri istenilen etkiyi uyandırmadı.



KARTAL'IN ZALGİRİS'E GÜCÜ YETMEDİ

BEŞİKTAŞ erkek basketbol takımı, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 83-67 mağlup oldu. İlk yarıyı 45-31 geride kapatan siyah-beyazlılar geri dönüş gerçekleştiremedi. Eugene Omoruyi 17 sayıyla Kartal'ın en skoreri oldu. Rakip takımdan en çok sayı atan isim 14'le Azoulas Tubelis'ti. Beşiktaş'ın 10 müsabaka sonucunda 4 galibiyet, 6 mağlubiyeti bulunuyor. Zalgiris ise 6. zaferini elde etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör