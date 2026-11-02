Suçu takıma attı

Beşiktaş
Teknik Direktörü İtaliano, 2-0'dan 2-2'ye gelen skoru ve oyuncu tercihlerini şöyle değerlendirdi: "Rakibe oyuna girme şansını biz verdik. Orkun ve Miretti'nin pas kalitesini arıyoruz.
Deplasmanda galibiyet almaya çok yakındık ama başaramadık. İkinci yarıda 20 dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybettiğimizi düşünüyorum.
Arka tarafta ritmin düştüğünü hissettim. Trossard da yorulmuştu. Değişiklik hakkını beke harcamak istemedim. O yüzden Ouattara'yı oyuna almadım. Olaitan'ı çıkardım. Zaten bütün maç boyunca ikinci forvet gibi oynadı. Oh'u almayı tercih ettim. Kendisinin taze bir şekilde oyuna girip Vlahovic'e yardımcı olacağını düşündüm. Ndidi ve Salih'i çift 6 olarak kullanıp denge kurmak istedim. Oh'un bize yardımcı olmasını istedik. Başakşehir maçını Oh aldı. Geçen haftaki gibi bir şey yapmak istedik ama aynı sonucu alamadık."
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Mete Efendioğlu - Editör