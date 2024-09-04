Süper Mario!

Beşiktaş, uzun süredir uğraş verdiği kanat transferine dün kavuştu… Benfica'dan zorunlu satın alma maddeli kiralama şartıyla transfer edilenSiyahbeyazlılar, Portekizli futbolcuyla birlikte birden fazla mevkiyi güçlendirmiş oldu. ÇünküTeknik direktör Giovanni van Bronckhorst da Mario'nun saha içerisinde birçok görevi aynı şekilde başarıyla yürütebileceğine güvenerek transferini istedi ve yönetim de bu isteği sonuca ulaştırdı.kiralık olarak kadroya katılan Joao Mario'nun bonservisi 3 milyon Euro karşılığında zorunlu olarak alınacak. Tecrübeli isim,Joao Mario; Rafa Silva, Gedson Fernandes, Rebocho, Pepe, Alves, Quaresma, Simao, Almeida ve Manuel Fernandes'in ardından Beşiktaş tarihinin 10. Portekizli futbolcusu oldu.Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, kariyerinde kanat pozisyonunda 131 maçta boy gösterdi. Portekizli futbolcu, bu karşılaşmalarda 68 gole (37 gol-31 asist) katkı vermeyi başardı.Mario transferinin gündeme gelmesinde Beşiktaş'ın bu sezon renklerine kattığı ve siyah-beyazlı formayla fırtınalar estiren Rafa Silva'nın büyük payı var. Önce Benfica'da 3 sezon birlikte forma giydiği arkadaşını yöneticilere ve hocasına anlattı, iş ciddiye binince de telefonla aradığı Mario'ya İstanbul'u ve siyah-beyazlıları aktardı. Mario'nun karar vermesini hızlandırdı.Saha içerisinde çok iyi bir ikili olan Portekizli yıldızlar, birlikte görev yaptıkları son iki sezonda 68 gol, 48 asiste imza attı.