Şut fakiri!

Beşiktaş'ın son maçlarda göze çarpan rakip ceza alanında etkisizliği, Kasımpaşa karşısında iyice su yüzüne çıktı. Siyah-beyazlılar, ilk isabetli şutunu 40. dakikada Immobile ile buldu.Kasımpaşa ise deplasmanda oynamasına rağmen daha fazla şut çekip daha fazla çerçeveyi tutturdu. 14'te 4'lük performans sergileyen lacivert-beyazlılar, isabetli şutların 3'ünü golle sonuçlandırdı. Beşiktaş, G.Saray derbisinde de 2 isabetli şut bulmuştu.