Şut fakiri!

Beşiktaş'ın son maçlarda göze çarpan rakip ceza alanında etkisizliği, Kasımpaşa karşısında iyice su yüzüne çıktı. Siyah-beyazlılar, ilk isabetli şutunu 40. dakikada Immobile ile buldu. Diğer iki isabetli şuttan 1'ini Muçi gol yaparken Kara Kartal, 90 dakikayı 11 şut denemesiyle tamamladı.
Kasımpaşa ise deplasmanda oynamasına rağmen daha fazla şut çekip daha fazla çerçeveyi tutturdu. 14'te 4'lük performans sergileyen lacivert-beyazlılar, isabetli şutların 3'ünü golle sonuçlandırdı. Beşiktaş, G.Saray derbisinde de 2 isabetli şut bulmuştu.