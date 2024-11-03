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Giriş Tarihi: 3.11.2024

Şut fakiri!

Beşiktaş, ilk isabetli şutunu maçın 40. dakikasında buldu. Karşılaşmayı da 11 denemede 3 isabetle tamamladı. Kasımpaşa ise 14’e 4 isabetle oynadı

Şut fakiri!
Beşiktaş'ın son maçlarda göze çarpan rakip ceza alanında etkisizliği, Kasımpaşa karşısında iyice su yüzüne çıktı. Siyah-beyazlılar, ilk isabetli şutunu 40. dakikada Immobile ile buldu. Diğer iki isabetli şuttan 1'ini Muçi gol yaparken Kara Kartal, 90 dakikayı 11 şut denemesiyle tamamladı. Kasımpaşa ise deplasmanda oynamasına rağmen daha fazla şut çekip daha fazla çerçeveyi tutturdu. 14'te 4'lük performans sergileyen lacivert-beyazlılar, isabetli şutların 3'ünü golle sonuçlandırdı. Beşiktaş, G.Saray derbisinde de 2 isabetli şut bulmuştu.
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Şut fakiri!
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