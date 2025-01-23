Svensson: Rashica ile beraberken çok iyi oynuyoruz

Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams'a adım attırmayan Beşiktaş'ın sağ beki Svensson, galibiyeti Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için aldıklarını söyledi. Norveçli futbolcu şöyle devam etti: "Hocamızla 2 gün çalıştık, nasıl oynamak istediğimizi gördünüz. Enerjik, harika bir oyun oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Nico'nun, Bilbao'nun çok önemli bir oyuncusu olduğunu, onu durdurursak galip geleceğimizi biliyordum
ve ilk dakikadan itibaren bu agresifliği gösterdim. Rashica ile iyi bir bağımız var. Savunmaya da yardım ediyor. O beni daha iyi yapıyor, ben de onu daha iyi yapıyorum. Birbirimizi daha iyi göstermeye çalışıyoruz."