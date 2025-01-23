Svensson: Rashica ile beraberken çok iyi oynuyoruz

Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams'a adım attırmayan Beşiktaş'ın sağ beki Svensson, galibiyeti Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için aldıklarını söyledi. Norveçli futbolcu şöyle devam etti: "Hocamızla 2 gün çalıştık, nasıl oynamak istediğimizi gördünüz. Enerjik, harika bir oyun oynadık. Takımımla gurur duyuyorum.ve ilk dakikadan itibaren bu agresifliği gösterdim. Rashica ile iyi bir bağımız var. Savunmaya da yardım ediyor. O beni daha iyi yapıyor, ben de onu daha iyi yapıyorum. Birbirimizi daha iyi göstermeye çalışıyoruz."