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Giriş Tarihi: 11.10.2023

Takım idmanları bana yetmez!

Takım idmanları bana yetmez!
Kartal'ın yıldızı Aboubakar, formunun sırrını açıkladı. 31 yaşındaki golcü, Canal+'ya yaptığı açıklamada nasıl çalıştığını anlattı. Kamerunlu oyuncu, "Takım antrenmanları dışında kişisel antrenörümle de çalışıyorum. Bazen sabahları evden çıktıktan sonra onunla antrenman yapıyoruz. Bir seans. Değişiyor. Akşamları takım arkadaşlarımla antrenman yapıyorum. Sabah olduğunda ise tam tersi. Teknik, kontrol ve tamamlama hareketlerine ağırlık veriyoruz. Özellikle maç günü fizik kondisyonuma dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Takım idmanları bana yetmez!
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