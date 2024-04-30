Talibi çok şansı az

Avrupa'ya gidip gitmeme sıkıntısı içindeki Beşiktaş, diğer yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını yapmaya çalışıyor. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Mario Hermoso ile Düsseldorf'ta kiralık olarak başarılı bir sezon geçiren Christos Tzolis siyahbeyazlıların en büyük iki hedefi… 28 yaşındaki Hermoso için 3 milyon Euro'nun üzerinde bir yıllık ücret, oyuncuya önerildi. İspanyol stoper, fiyatta artış ve imza parası istiyor. Bonservisi İngiliz ekibi Norwich City'de olan Christos Tzolis ise Bundesliga 2'de Düsseldorf ile olağanüstü bir sezon geçirdi. 22 yaşındaki Yunan hücum oyuncusunu çok sayıda takım isterken, Beşiktaş'ın şansı az görünüyor.