Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Talibi çok şansı az
Giriş Tarihi: 30.4.2024

Talibi çok şansı az

Talibi çok şansı az
Avrupa'ya gidip gitmeme sıkıntısı içindeki Beşiktaş, diğer yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını yapmaya çalışıyor. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Mario Hermoso ile Düsseldorf'ta kiralık olarak başarılı bir sezon geçiren Christos Tzolis siyahbeyazlıların en büyük iki hedefi… 28 yaşındaki Hermoso için 3 milyon Euro'nun üzerinde bir yıllık ücret, oyuncuya önerildi. İspanyol stoper, fiyatta artış ve imza parası istiyor. Bonservisi İngiliz ekibi Norwich City'de olan Christos Tzolis ise Bundesliga 2'de Düsseldorf ile olağanüstü bir sezon geçirdi. 22 yaşındaki Yunan hücum oyuncusunu çok sayıda takım isterken, Beşiktaş'ın şansı az görünüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Talibi çok şansı az
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA