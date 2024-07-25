Tandemin soluna süper star

Beşiktaş yönetimi yeni sezon öncesi sol stoper, bek ve kanat forvet çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ayrılıklara odaklanan ve bu nedenle acele etmeyen Kartal'da sol stoper için Clement Lenglet gündeme geldi.Son iki sezonu da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcunun maaşı oldukça yüksek.. Yıllık 6 milyon Euro civarı net maaşı bulunan Fransız stoper için Beşiktaş, yarısından biraz daha azını karşılamayı taahhüt ediyor.Barcelona'nın son iki sezon Tottenham ve Aston Villa'ya gönderişinde olduğu gibi Lenglet'in maaşının önemli bölümünü karşılaması bekleniyor. Hem devre arasında hem de yaz transfer döneminin başından itibaren gündemde olan Mario Hermoso'nun ise öncelikli tercihi İtalya'ydı ve Napoli'ye transferi an meselesiydi.Bunun üzerine Kartal, boşta olan İspanyol stoper ile yeniden temas kurdu.Kariyeri boyunca Nanncy-Lorraine, Sevilla, Tottenham Hotspur, Aston Villa takımlarının formalarını giyen Lenglet, toplamda 379 maça çıktı. 14 gol atarken, 9 da asist yaptı. 15 kez görev yaptığı Fransa Milli Takımı'nda ise 1 defa ağları sarstı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.