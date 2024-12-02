Tayyip Talha ve Salih ilk 11’e

VAN Bronckhorst'un görevinden ayrılmasının ardından yeni bir çıkış arayan siyah-beyazlılar, bugün Hatayspor'a konuk olacak. Son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta takımın başında Serdar Topraktepe yer alacak. Uduokhai, Muçi, Necip Uysal ve Paulista sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak isimler. Topraktepe eksikler nedeniyle stoper tandemini Tayyip Talha ve Emirhan Topçu ikilisinden oluşturacak. Ayrıca Maccabi Tel Aviv karşısında yokları oynayan Cher Ndour'un yerine de orta sahada Salih Uçan'ın görev yapması bekleniyor.geçirdiği sakatlık sonrası sol kalça ön adale tendonunda tam kat yırtık saptanan Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın rehabilitasyon sürecinin en kısa zamanda başlayacağı belirtildi. Paulista'nın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.