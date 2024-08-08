Tecrübe değil performans!

Beşiktaş'ta forma aslanın ağzında... Ciro Immobile'nin gelişiyle Vincent Aboubakar gaza basmaya çalışsa da kimsenin gözüne giremedi.
Siyah-beyazlılarda geçen sezon birinci santrfor olarak sezona başlayan Kamerunlu futbolcu, artık Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun gerisine düştü.
Hollandalı teknik adam santrforda Immobile ile yola başlayacak ve ardındaki ilk tercihi artık Kartal'ın 17'lik genç santrforu Mustafa olacak. 3. tercihin ise Jackson Muleka olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Muleka'ya Arap yarım adasından Al-Khoolod teklifte bulunurken ayrılık noktasında kararsız. Aboubakar'a da takımda forma giymesinin artık zor olduğu, ayrılmasının en doğru karar olacağı aktarıldı.
Siyah-beyazlı ekip, 32 yaşındaki futbolcunun 3.1 milyon Euro olan garanti ücretinden kurtulmak istiyor. Ancak şu ana kadar kendisiyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Transferin son gününe kadar Aboubakar ile yolları ayırmak için görüşmeler sürecek.