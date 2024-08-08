Tecrübe değil performans!

Beşiktaş'ta forma aslanın ağzında...Siyah-beyazlılardaHollandalı teknik adam santrforda Immobile ile yola başlayacak ve ardındaki ilk tercihi artık Kartal'ın 17'lik genç santrforu Mustafa olacak. 3. tercihin ise Jackson Muleka olarak değerlendirildiği kaydedildi.Siyah-beyazlı ekip, 32 yaşındaki futbolcunun 3.1 milyon Euro olan garanti ücretinden kurtulmak istiyor. Ancak şu ana kadar kendisiyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.