Tecrübe ile genç enerji buluşacak

Beşiktaş'ta gözler pazar günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu Başkanlık seçimine çevrildi. 5 ismin yarışacağı seçim öncesinde adaylardan Ahmet Ürkmezgil hedefleri hakkında bilgi verdi. Birlik divanı çatısı altında tecrübeyi genç enerji ile buluşturacaklarını belirten Ürkmezgil, "Şeffaflık, saygı ve sorumluluk ilkeleriyle Beşiktaş Divan Kurulumuzu geleceğe taşıyacak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca Divan Lokali projesini başlatıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu lokal; Beşiktaş kültürünün yaşatılacağı, fikirlerin paylaşılacağı ve birlik ruhunun güçleneceği bir merkez olacak. Proje tamamlandığında anahtarlarını kulübümüze teslim edeceğiz. Biz seçilmesek bile yetkinin seçilen başkanda olması kaydıyla bu sorumluluğu üstlendik" diye konuştu.

İLETIŞIM HATTI KURACAĞIZ

AHMET Ürkmezgil; Sağlık hizmeti, dijital müze kurulması ve hukuksal danışmanlık gibi konuların yanı sıra divan kurulu üyelerinin taleplerini ve sorunlarını dinlemek için aktif bir Divan İletişim Hattı oluşturacaklarını da belirtti.