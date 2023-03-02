Tedirgin ve rahatsızım

Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum ama takımı taşıyabilecek seviyeye gelebildik mi? Bazen bir parça uyumlu gibi görünse de olmaz. Sorunu mevcut isimlerle çözemedikMAAŞ sorunumuz yok. Bize düşen, başarıyı yakalamak. Sonuçlar bunu getirmedi. Mutsuz ve rahatsızım. Daha iyisini yapabilirdik. Taraftarımıza borçluyuz. Gurur duyulacak bir takım olmak zorundayızBAŞKAN kendine mi 3 puan istiyor, neden suçlu? Sevgiyi yok etmeyelim, güveni kirletmeyelim. Ligin altına müdahale ediyorsun, neden üstüne müdahale etmiyorsun? Ortak kararlar, ortak akılla alınmalıBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deprem, takımın durumu ve futbol dünyasında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren deneyimli isim, "Memleketimizin, insanımızın büyüklüğü ortaya çıktı. Devlet ve millet birlikteliğinin hepimize yararı var. Hayat bize bir ders verdi. Bedeli de ağır oldu.Bazen kendinizi enkaz altında düşünüyorsunuz" diye konuştu.Deneyimli hoca şöyle devam etti: "Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz.Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum ancak takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım. Takım uyumunu mevcut oyuncularla sağlamaya çalıştık, olmadı. Her şeye rağmen yarışta yer almalıydık. Maaş sorunumuz yok. Bize düşen, başarıyı yakalamak. Aldığımız sonuçlar başarıyı getirmedi. Mutsuzum, rahatsızım. Bana eleştiriler var, haklılar. Bunu tartışmaya dönüştürürsek kendimize yara açarız.. Herkesin gurur duyacağı bir takım olmak zorundayız.""Maçların oynanması, başkanın söylediği 3 puan ve takımların düşürülmesi hakkında konuştum.Ortak kararlar, ortak akılla alınmalıydı. Depremzedeler konusunda başkan, ailesi, kendisi ve çalışanları yardım ediyor.Başkan kendine mi 3 puan istiyor? Hem vereceksin hem suçlanacaksın. Bu sağlıklı bir şey değil. Sevgiyi kirletmeyelim, güveni yok etmeyelim. Ligde aşağıya müdahale ettin, peki yukarıya neden etmedin?ŞU an için transfer düşünceleri olmadığını dile getiren Şenol Güneş, "Oyuncularıma da söyledim; isteyen gidebilir ama kalanların hepsi burayı sahiplenecek. Sahiplenmeden olmaz. Başka çıkış yolumuz yok. Dele Alli çalışıyor, koşu temposu olarak çok iyi. Ama top kullanma ve şut atma konusunda sıkıntısı var. Onu ve N'Koudou'yu ikinci ve üçüncü planda düşünüyorum.ifadelerini kullandı., toplantıda haklarında soru gelen oyuncuları için de şunları söyledi:Dizinde kronik bir sakatlığı var.Yükleme yapınca zorlanıyor.Performansı yükseldi.Hâlâ soru işareti olan tarafları bulunuyor tabii ki. Kalan sürede ne kadar oynatabiliriz bakacağız.Kulübün menfaati önemli.Kendisini sene sonu düşünürken 1 milyon Euro verip alabileceğimiz ortaya çıktı. Kulübüne para kazandırdı. İyi bir oyuncu...Rosier ile yarışa girecek, Türk olduğu için avantajlı.Saiss lider bir futbolcu, Rosier de coşkuyla oynuyor. Seni taşıdıkları zaman sorun yok. Saiss ile problem yaşamıyoruz. Oyuncu dışlayacak bir durum yok.Karakter açısından da bizim takımımız için çok önemli. Isınmada sakatlanınca diğer oyuncuların moral olarak ne kadar düştüğünü gördüm.Belli ki ondan çok şey bekleniyor.Fatih DOĞANGüneş bir konuda çok haklı. Bu takımı kendisi kurmadı. Elindeki oyuncu grubunu felsefesine uygun, şampiyonluk yarışını kovalayabilecek, ofansif, agresif ve güçlü bir oyun oynayan ekip haline dönüştürebilmek için bir gayret içindeydi.Üstüne gelen sakatlıklar ve yeni transferlerin kullanılamama durumu erteleme maçına yansıyınca ortaya kaos çıktı. Bu yüzden bu gerçeklerle Şenol hocanın ifadeleri arasında bir çelişki yok. Beşiktaş'ın bu sezon da bütün hedeflerinden uzaklaşması derin yaralara ve ağır tepkilere yol açar. Bu yüzden büyük umutlar bağlanılan, inanılan, güvenilenÇünkü son yıllarda gerek lig gerek Avrupa'da bir şekilde başarı görmüş Beşiktaş taraftarının şu anda üst üste 2 yıl başarısızlığı ve Avrupasızlığı kaldıracak psikolojisi yok. "diye sorulduğunda, herkesin dinamikleri farklı. Beşiktaş, güneşli günleri görene kadar umuda sarılmak istiyor.