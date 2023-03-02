Tedirgin ve rahatsızım

Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum ama takımı taşıyabilecek seviyeye gelebildik mi? Bazen bir parça uyumlu gibi görünse de olmaz. Sorunu mevcut isimlerle çözemedik
MAAŞ sorunumuz yok. Bize düşen, başarıyı yakalamak. Sonuçlar bunu getirmedi. Mutsuz ve rahatsızım. Daha iyisini yapabilirdik. Taraftarımıza borçluyuz. Gurur duyulacak bir takım olmak zorundayız
BAŞKAN kendine mi 3 puan istiyor, neden suçlu? Sevgiyi yok etmeyelim, güveni kirletmeyelim. Ligin altına müdahale ediyorsun, neden üstüne müdahale etmiyorsun? Ortak kararlar, ortak akılla alınmalı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deprem, takımın durumu ve futbol dünyasında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren deneyimli isim, "Deprem çokbüyük bir felaketti ancak iyişeyler de oluyor. Memleketimizin, insanımızın büyüklüğü ortaya çıktı. Devlet ve millet birlikteliğinin hepimize yararı var. Hayat bize bir ders verdi. Bedeli de ağır oldu. Aldığımız nefes bilebizim değil. Bazen kendinizi enkaz altında düşünüyorsunuz" diye konuştu.
HER ŞEYE RAĞMEN YARIŞTA OLMALIYDIK
Deneyimli hoca şöyle devam etti: "Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Eksiklervar ama takım olmakve uyum çok önemli. Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum ancak takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım. Takım uyumunu mevcut oyuncularla sağlamaya çalıştık, olmadı. Her şeye rağmen yarışta yer almalıydık. Maaş sorunumuz yok. Bize düşen, başarıyı yakalamak. Aldığımız sonuçlar başarıyı getirmedi. Mutsuzum, rahatsızım. Bana eleştiriler var, haklılar. Bunu tartışmaya dönüştürürsek kendimize yara açarız. Taraftara borçluyuz. Herkesin gurur duyacağı bir takım olmak zorundayız."
DEPLASMAN YASAĞI KİM İÇİN, NİYE?
"Maçların oynanması, başkanın söylediği 3 puan ve takımların düşürülmesi hakkında konuştum. Başkan nedensuçlu burada? Ortak kararlar, ortak akılla alınmalıydı. Depremzedeler konusunda başkan, ailesi, kendisi ve çalışanları yardım ediyor. Başkan bununlauğraşırken, bir şeyden mahkumedeceksin. Başkan kendine mi 3 puan istiyor? Hem vereceksin hem suçlanacaksın. Bu sağlıklı bir şey değil. Sevgiyi kirletmeyelim, güveni yok etmeyelim. Ligde aşağıya müdahale ettin, peki yukarıya neden etmedin? Deplasman yasağıda öyle. Kime, niye? Kiminkeyfine kalmış?"
KENDİMİ SORUMLU HİSSEDİYORUM
ŞU an için transfer düşünceleri olmadığını dile getiren Şenol Güneş, "Oyuncularıma da söyledim; isteyen gidebilir ama kalanların hepsi burayı sahiplenecek. Sahiplenmeden olmaz. Başka çıkış yolumuz yok. Dele Alli çalışıyor, koşu temposu olarak çok iyi. Ama top kullanma ve şut atma konusunda sıkıntısı var. Onu ve N'Koudou'yu ikinci ve üçüncü planda düşünüyorum. Öyle bir oyuncudanverim alamadığımiçin rahatsızım. Bukonuda her oyuncuiçin kendimisorumlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.
OYUNCU DIŞLAMAM! GÜNEŞ, toplantıda haklarında soru gelen oyuncuları için de şunları söyledi: MASUAKU: Dizinde kronik bir sakatlığı var.
Yükleme yapınca zorlanıyor.
Performansı yükseldi.
Hâlâ soru işareti olan tarafları bulunuyor tabii ki. Kalan sürede ne kadar oynatabiliriz bakacağız.
Kulübün menfaati önemli. ONUR: Kendisini sene sonu düşünürken 1 milyon Euro verip alabileceğimiz ortaya çıktı. Kulübüne para kazandırdı. İyi bir oyuncu...
Rosier ile yarışa girecek, Türk olduğu için avantajlı. SAİSS VE ROSİER: Saiss lider bir futbolcu, Rosier de coşkuyla oynuyor. Seni taşıdıkları zaman sorun yok. Saiss ile problem yaşamıyoruz. Oyuncu dışlayacak bir durum yok. GHEZZAL: Karakter açısından da bizim takımımız için çok önemli. Isınmada sakatlanınca diğer oyuncuların moral olarak ne kadar düştüğünü gördüm.
Belli ki ondan çok şey bekleniyor.
BİR GÖRÜŞ
Fatih DOĞAN Şenol Güneş bir konuda çok haklı. Bu takımı kendisi kurmadı. Elindeki oyuncu grubunu felsefesine uygun, şampiyonluk yarışını kovalayabilecek, ofansif, agresif ve güçlü bir oyun oynayan ekip haline dönüştürebilmek için bir gayret içindeydi. Hem vasatı aşamayan oyuncuperformansları hem Valerienİsmael'den kalan oyun anlayışızaman kaybına yol açtı. Üstüne gelen sakatlıklar ve yeni transferlerin kullanılamama durumu erteleme maçına yansıyınca ortaya kaos çıktı. Bu yüzden bu gerçeklerle Şenol hocanın ifadeleri arasında bir çelişki yok. Beşiktaş'ın bu sezon da bütün hedeflerinden uzaklaşması derin yaralara ve ağır tepkilere yol açar. Bu yüzden büyük umutlar bağlanılan, inanılan, güvenilen Şenol Güneş'in sebepleri telafietmekten ziyade sonuca odaklanmasıgerekir. Çünkü son yıllarda gerek lig gerek Avrupa'da bir şekilde başarı görmüş Beşiktaş taraftarının şu anda üst üste 2 yıl başarısızlığı ve Avrupasızlığı kaldıracak psikolojisi yok. "8 yıldır şampiyonolamayan F.Bahçe ya da 4. yılınagiren, 3 sezonu şampiyonolmadan geçiren G.Saray neyapsın?" diye sorulduğunda, herkesin dinamikleri farklı. Beşiktaş, güneşli günleri görene kadar umuda sarılmak istiyor.