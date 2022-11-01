Tezleri çürüttü

eşiktaş'ta Şenol Güneş, saha içinde takımın, saha dışında ise camianın havasını değiştirdi. Küskün olan Cenk Tosun, Mert Günok ve Gedson Fernandes'i ilk maçtan kazanan tecrübeli hoca,mesajıyla yola çıktı. 11'de oynaması gerektiği konuşulsa da Valerien İsmael'in tercih etmediği Cenk'in performansı, eski hocasının tezini çürüttü. Fransız çalıştırıcının, 31 yaşındaki oyuncuyu 11'de oynatmamasının sebebi; Weghorst ile aynı anda sahada olduğunda takımın oyundan düştüğü ve kontrolün rakibe geçtiği şeklinde ifade ediliyordu.Ümraniye karşısındakaydeden Tosun Paşa'nın dışındaWeghorst'un da iki gol bulması haftalardırhücumdaki kısırlığın karşısındaİsmael'in düşüncesinin doğruolmadığını gösterdi. İsmael'in son4 maçının 3'ünde kulübede oturanmaçının devre arasında Rosier'in performansını yeterli bulmayıp kenara alan ve yerine Tayfur Bingöl'ü oyuna süren Şenol Güneş, terapiye başladı. Dün Rosier ile antrenmanın başında toplantı yapan tecrübeli teknik adam,sözleriyle oyuncusuna derbi öncesi moral verdi.Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti. 30 yaşındaki oyuncunun Katar'da uzman bir ekip tarafından kontrol edileceği öğrenildi. Ligin 2. haftasında Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal'ın,tespit edilmişti. Tecrübeli sağ kanat, Trabzonspor maçında forma giymiş ancak yeniden sakatlanmıştı.