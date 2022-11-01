Tezleri çürüttü

Şenol Güneş, Valerien İsmael’in “Cenk ile Weghorst birlikte oynamaz” iddiasına Ümraniye karşılaşması ile cevap verirken küskünleri de kazanmayı başardı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, saha içinde takımın, saha dışında ise camianın havasını değiştirdi. Küskün olan Cenk Tosun, Mert Günok ve Gedson Fernandes'i ilk maçtan kazanan tecrübeli hoca, "Adaletliforma dağıtacağım, hepiniz göreceksiniz" mesajıyla yola çıktı. 11'de oynaması gerektiği konuşulsa da Valerien İsmael'in tercih etmediği Cenk'in performansı, eski hocasının tezini çürüttü. Fransız çalıştırıcının, 31 yaşındaki oyuncuyu 11'de oynatmamasının sebebi; Weghorst ile aynı anda sahada olduğunda takımın oyundan düştüğü ve kontrolün rakibe geçtiği şeklinde ifade ediliyordu.
GEDSON KENDİNE GELDİ
Ümraniye karşısında 2 gol, 1 asistkaydeden Tosun Paşa'nın dışındaWeghorst'un da iki gol bulması haftalardırhücumdaki kısırlığın karşısındaİsmael'in düşüncesinin doğruolmadığını gösterdi. İsmael'in son4 maçının 3'ünde kulübede oturanGedson da 1 asistle geceyi kapatırken,performansıyla öne çıktı.
ROSİER'E YAKIN MARKAJ Ümraniye maçının devre arasında Rosier'in performansını yeterli bulmayıp kenara alan ve yerine Tayfur Bingöl'ü oyuna süren Şenol Güneş, terapiye başladı. Dün Rosier ile antrenmanın başında toplantı yapan tecrübeli teknik adam, "SenTürkiye'nin en iyi sağ bekisin. Neler yapabileceğinidaha önce gösterdin, yine göstermenibekliyorum. Oyunun hem savunmahem de hücum tarafında çok daha iyisiniyapacağını biliyorum. Sana güveniyorum,çalışmaya ve arzulu olmaya devam et" sözleriyle oyuncusuna derbi öncesi moral verdi.
GHEZZAL TEDAVİ İÇİN KATAR'DA
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti. 30 yaşındaki oyuncunun Katar'da uzman bir ekip tarafından kontrol edileceği öğrenildi. Ligin 2. haftasında Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal'ın, sağ ayak tarakkemiği ve parmak ekleminde yırtık tespit edilmişti. Tecrübeli sağ kanat, Trabzonspor maçında forma giymiş ancak yeniden sakatlanmıştı.