Topun ağzındaki üçlü!

Beşiktaş'ta kim başkan seçilirse ilk hedefi takıma yeni takviye olacak. Ancak bunun için önce yabancı sayısının azalması gerekiyor.
Takımdan 3
oyuncunun ayrılması hesaplanırken
gözden çıkarılan ilk
iki isim belli: Arthur
Masuaku ve Jean
Onana… Masuaku,
Yunanistan'da kendine
takım arıyor. Onana'nın hedefinde ise eski takımı Lens'e dönmek var.
Kamerunlu orta saha
önceki gün Lens-PSG
maçını tribünden izlerken
Onana'nın menajerleri
de Fransa'da farklı takımlarla
görüşüyor. Topun ağzındaki üçüncü
isim ise Alex-Oxlade
Chamberlain. 31
yaşındaki oyuncu, İngiltere ve İskoçya'dan teklif beklerken Ada dışını istemiyor.
UEFA'YA TWENTE BAŞVURUSU
BEŞİKTAŞ
yönetimi, Avrupa Ligi'ndeki Twente- Beşiktaş maçının başka bir yerde oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu. Hollanda'nın doğusundaki Enschede Belediyesi, yüksek güvenlik riski nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların 30 Ocak'ta oynanacak olan Twente-Beşiktaş maçına alınmayacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlı yönetim ise "İki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerinde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için
UEFA'ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklaması yaptı.