Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Topun ağzındaki üçlü!
Giriş Tarihi: 24.12.2024

Topun ağzındaki üçlü!

Masuaku Yunanistan, Onana da Fransa’da takım arıyor. Chamberlain ise Ada’dan başka yerlere kapılarını kapattı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Topun ağzındaki üçlü!
Beşiktaş'ta kim başkan seçilirse ilk hedefi takıma yeni takviye olacak. Ancak bunun için önce yabancı sayısının azalması gerekiyor. Takımdan 3 oyuncunun ayrılması hesaplanırken gözden çıkarılan ilk iki isim belli: Arthur Masuaku ve Jean Onana… Masuaku, Yunanistan'da kendine takım arıyor. Onana'nın hedefinde ise eski takımı Lens'e dönmek var. Kamerunlu orta saha önceki gün Lens-PSG maçını tribünden izlerken Onana'nın menajerleri de Fransa'da farklı takımlarla görüşüyor. Topun ağzındaki üçüncü isim ise Alex-Oxlade Chamberlain. 31 yaşındaki oyuncu, İngiltere ve İskoçya'dan teklif beklerken Ada dışını istemiyor.

UEFA'YA TWENTE BAŞVURUSU
BEŞİKTAŞ yönetimi, Avrupa Ligi'ndeki Twente- Beşiktaş maçının başka bir yerde oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu. Hollanda'nın doğusundaki Enschede Belediyesi, yüksek güvenlik riski nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların 30 Ocak'ta oynanacak olan Twente-Beşiktaş maçına alınmayacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlı yönetim ise "İki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerinde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için UEFA'ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklaması yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Topun ağzındaki üçlü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA