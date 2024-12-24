Topun ağzındaki üçlü!

Beşiktaş'taTakımdan 3oyuncunun ayrılması hesaplanırkengözden çıkarılan ilkiki isim belli: ArthurMasuaku ve JeanOnana… Masuaku,Yunanistan'da kendinetakım arıyor.Kamerunlu orta sahaönceki gün Lens-PSGmaçını tribünden izlerkenOnana'nın menajerleride Fransa'da farklı takımlarlagörüşüyor. Topun ağzındaki üçüncüisim ise Alex-OxladeChamberlain. 31yaşındaki oyuncu,BEŞİKTAŞyönetimi, Avrupa Ligi'ndeki Twente- Beşiktaş maçının başka bir yerde oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu. Hollanda'nın doğusundaki Enschede Belediyesi, yüksek güvenlik riski nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların 30 Ocak'ta oynanacak olan Twente-Beşiktaş maçına alınmayacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlı yönetim ise "İki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerinde yer alabileceğiUEFA'ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklaması yaptı.