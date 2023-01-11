Tormena olmadı hedef Kouyate

Stoper arayan Beşiktaş’a, Brezilyalı futbolcu için Braga’dan olumsuz yanıt geldi. Kartal rotayı Metz’in oyuncusu Kouyate’ye çevirdi
Beşiktaş'ın Braga'dan kadrosuna katmak istediği Vitor Tormena'da maliyet konusu aşılamadı. Portekiz kulübü, siyah-beyazlıların 3 milyon Euro önerisini de geri çevirirken "Sizden aldığımızSerdar Saatçı bizim 4. stoperimizve 1.5 milyon Eurobonservis bedeliyle transferettik. As stoperimiziçin 3 milyon Euro'yukabul edemeyiz. 7 milyonEuro istiyoruz" yanıtını verdi. Bu gelişme sonrası Beşiktaş, Metz'den Kiki Kouyate için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki oyuncuya karşılık 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı kaydedildi.