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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Tormena olmadı hedef Kouyate

Tormena olmadı hedef Kouyate

Stoper arayan Beşiktaş’a, Brezilyalı futbolcu için Braga’dan olumsuz yanıt geldi. Kartal rotayı Metz’in oyuncusu Kouyate’ye çevirdi

Beşiktaş'ın Braga'dan kadrosuna katmak istediği Vitor Tormena'da maliyet konusu aşılamadı. Portekiz kulübü, siyah-beyazlıların 3 milyon Euro önerisini de geri çevirirken "Sizden aldığımız Serdar Saatçı bizim 4. stoperimiz ve 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettik. As stoperimiz için 3 milyon Euro'yu kabul edemeyiz. 7 milyon Euro istiyoruz" yanıtını verdi. Bu gelişme sonrası Beşiktaş, Metz'den Kiki Kouyate için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki oyuncuya karşılık 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı kaydedildi.

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Tormena olmadı hedef Kouyate
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