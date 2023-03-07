Tosun Paşa’nın Chicago seferi!

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun'un adı, ABD ekibiile anılıyor. Siyah-beyazlı takımda teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişinin ardından çıkışa geçen milli futbolcu, performansıyla dikkat çekmeyi başardı. MLS kulübü ile temasta olan iki Türk menajer, Cenk Tosun cephesine bu ilgiyi aktardı. Resmi bir teklif olmasa da Cenk'in menajerliğini yapan babası Şenol Tosun'abilgisi ulaştı. Beşiktaş'a yapılacak bonservis teklifi ise 2 milyon Euro olacak.