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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Tosun Paşa’nın Chicago seferi!

Tosun Paşa’nın Chicago seferi!

Güneş’in kalmasını istediği Cenk, kariyerine ABD’de devam edebilir. Baba Tosun’a, 2.5 milyon dolarlık teklif mesajı geldi

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun'un adı, ABD ekibi Chicago Fire ile anılıyor. Siyah-beyazlı takımda teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişinin ardından çıkışa geçen milli futbolcu, performansıyla dikkat çekmeyi başardı. MLS kulübü ile temasta olan iki Türk menajer, Cenk Tosun cephesine bu ilgiyi aktardı. Resmi bir teklif olmasa da Cenk'in menajerliğini yapan babası Şenol Tosun'a "2.5 milyon dolar seviyesinde yıllık ücret teklifi planlıyorlar" bilgisi ulaştı. Beşiktaş'a yapılacak bonservis teklifi ise 2 milyon Euro olacak.

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Tosun Paşa’nın Chicago seferi!
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