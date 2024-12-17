ilk galibiyetini alan Adana Demirspor'un sahaya sürdüğü 11'inin değeri 9.8 milyon Euro'ydu. Yani 64 milyon Euro'luk Beşiktaş'ın 6'da biri kadar. Güney ekibinin çıkardığı kadro siyah beyazlılarda Portekizli on numara Rafa Silva'nın yıllık kazandığı ücrete eşit.ilk yarıda kurtarışlarıyla farkı önleyen Mert karşılaşma sonrası üzgündü: "Utanç verici. Konuşmaya yüzüm yok. Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Ancak herkes biliyor mu diye sorarsanız buna cevap veremem."SERDAR Topraktepe yenilgiyi şöyle yorumladı: "Bu maçın Fenerbahçe maçından daha zor olacağını, Adana Demirspor'un kaybedecek bir şeyinin olmadığını söyledik ama maçta hiç bir reaksiyon göstermedik. Bazı maçlarda taktik konuşulmaz, bu maç öyleydi. Bütün Beşiktaş camiasından özür dilerim."ADANA Demirspor adına maçın en önemli isimlerinden biri Yusuf Sarı'ydı. Beşiktaş'ın sol kenarını adeta felç etti. 4 adam geçme denemesinde de başarılı olan Yusuf, bu alanda sahanın en iyisiydi. Rakip kaleye 5 şut atarken 2 isabet sağladı. Ayrıca girdiği 16 ikili mücadelenin 9'unu kazanırken bu istatistikte de zirvedeydi.MAESTRO'NUN yaşadığı büyük acıyı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamayla duyurdu. Sancak, "Maestro devre arasında kardeşinin ölüm haberini almasına rağmen, 'Takımı yalnız bırakmayacağım' dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim" dedi. TFF de baş sağlığı mesajı yayınladı.