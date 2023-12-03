Trollere hakkımı helal etmiyorum

Beşiktaş'ın olağan mali ve idari genel kurulu 2520 katılımla dün yapılırken bugün Beşiktaş'taki başkanlık görevi son bulacak olan Ahmet Nur Çebi, kulüp üyeleriyle vedalaştı. Çebi, yaptığı konuşmada "Acı tatlı günlerimiz oldu ama birbirimizi hep sevdik. Bu sevgiyle buradan gidiyorum. Hepinizden helallik istiyorum, hakkınızı helal edin. Ben de Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum. Beşiktaşlı olduğunu iddia edip, trol hesaplarla bana ve aileme küfür edenlere hakkımı helal etmiyorum, kusura bakmasınlar.Hiçbir zaman bitmeyecek" ifadelerini kullandı.Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali ve idari genel kurulda siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Akbaş, 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğunu kongre üyeleriyle paylaştıAHMET Nur Çebi, başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Ocak-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs- 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak-31 Mayıs dönemi faaliyetleri oy çokluğu ile ibra edildi. Bu arada üyelik ücreti 5 bin TL'den 20 bin TL'ye, yıllık aidat ücreti de 250 TL'den 500 TL'ye çıkarıldıDEPREMDE hayatını kaybeden Hatay Kartal Yuvası mağazası sahibinin 2 milyon TL tutarındaki ticari borçlarının kulüp tarafından ödenmesi, idari ve mali genel kurulun gündem maddeleri arasında yer aldı. Oy birliği ile söz konusu rakam Beşiktaş A.Ş'nin borçları kapsamına alındı. Salonda aksi yönde el kaldıran olmadı.