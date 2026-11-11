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Giriş Tarihi: 11.11.2026

Trossard rahatlattı

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Trossard rahatlattı
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TROSSARD, Gençlerbirliği maçında atılan üç golün de asistini yaparken hem öz güven kazandı hem de teknik heyeti rahatlattı. 31 yaşındaki futbolcu, maça sağ kanat olarak başlayıp sol kanatta karşılaşmayı tamamladı. Trossard'ın iki bölgede de sergilediği performans teknik direktör İtaliano'yu mutlu etti. Sağ kanatta Cerny'yi kullanan, son maçlarda ise Poku ve İlhan'a süre veren teknik heyet, son maçta İlhan'ı sola almıştı. İtaliano'nun, mevcut oyuncularının sağ kanat performansını iyileştirememesi halinde Trossard'ı o bölgede değerlendireceği aktarıldı. Cerny'nin milli ara sonrası performansına bağlı olarak da planlar güncellenecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Trossard rahatlattı
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