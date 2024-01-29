Tükenmişlik sendromu

Kartal, son üç maçta sıfır çekerken 4.'lük koltuğunu da tehlikeye attıBEŞİKTAŞ, son üç maçta da ağları sarsamadı. Dünkü karşılaşmaya son derece kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk isabetli şutunu 48. dakikada Rachid Ghezzal'la buldu. Müsabaka boyunca 15 kez rakip kaleyi yoklayan Beşiktaş, dört kez çerçeveyi tutturmasına rağmen ağları sarsamadı. Kara Kartal; topla oynama, ikili mücadele kazanma, hava topu, orta ve pas istatistiklerinde de rakibine büyük üstünlük sağladı. Ancak bu, sahadan puanla ayrılmasına yetmedi.AFRİKA Kupası'na gittiği için 5'i lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta Beşiktaş forması giyemeyen Omar Colley, ayağının tozuyla ilk 11'e çıktı. Ancak ölümcül bir hata yaptı. Kaptırdığı top sonrası gelişen pozisyonda Sivasspor tek golünü kaydetti. Afrika Kupası'ndan dönüş yapan bir diğer oyuncu Daniel Amartey ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.SEZON başında bonservisi elinde bir şekilde Sivasspor'a gelen 26 yaşındaki santrfor Rey Manaj, Süper Lig'de 11. golünü atarken bu sezon 3 büyüklere karşı toplamda 4 gol kaydetti.Manaj, Galatasaray mücadelesinde ise cezalı olduğu için forma giyememişti.SİVASSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, 83. dakikada aleyhlerine verilen faul sonrası hakeme sert tepki gösterince ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla atıldı. İtirazlarını sürdüren deneyimli hocanın, 4. hakeme elle teması da dikkatlerden kaçmadı.