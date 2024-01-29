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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Tükenmişlik sendromu

Tükenmişlik sendromu

Maçın ilk yarısında hiçbir varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, Manaj’ın golüyle geriye düştü. İkinci yarıda Cenk direğe takılırken yakalanan diğer pozisyonlarda ev sahibi takımın kalecisi Ali Şaşal sahne aldı

Kartal, son üç maçta sıfır çekerken 4.'lük koltuğunu da tehlikeye attı

GOLÜ UNUT TULAR
BEŞİKTAŞ, son üç maçta da ağları sarsamadı. Dünkü karşılaşmaya son derece kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk isabetli şutunu 48. dakikada Rachid Ghezzal'la buldu. Müsabaka boyunca 15 kez rakip kaleyi yoklayan Beşiktaş, dört kez çerçeveyi tutturmasına rağmen ağları sarsamadı. Kara Kartal; topla oynama, ikili mücadele kazanma, hava topu, orta ve pas istatistiklerinde de rakibine büyük üstünlük sağladı. Ancak bu, sahadan puanla ayrılmasına yetmedi.

OMAR COLLEY HATAYLA DÖNDÜ
AFRİKA Kupası'na gittiği için 5'i lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta Beşiktaş forması giyemeyen Omar Colley, ayağının tozuyla ilk 11'e çıktı. Ancak ölümcül bir hata yaptı. Kaptırdığı top sonrası gelişen pozisyonda Sivasspor tek golünü kaydetti. Afrika Kupası'ndan dönüş yapan bir diğer oyuncu Daniel Amartey ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.

BÜYÜK AVCISI MANAJ
SEZON başında bonservisi elinde bir şekilde Sivasspor'a gelen 26 yaşındaki santrfor Rey Manaj, Süper Lig'de 11. golünü atarken bu sezon 3 büyüklere karşı toplamda 4 gol kaydetti. Trabzonspor'u 2 kez avlayıp takımına 1 puan kazandıran Arnavut futbolcu, Fenerbahçe'ye de 4-1 yenildikleri maçta fileleri bulmuştu. Dün de Beşiktaş karşısında Sivasspor'a 3 puanı getiren golü ağlara yolladı. Manaj, Galatasaray mücadelesinde ise cezalı olduğu için forma giyememişti.

UYGUN'A KIRMIZI KART
SİVASSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, 83. dakikada aleyhlerine verilen faul sonrası hakeme sert tepki gösterince ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla atıldı. İtirazlarını sürdüren deneyimli hocanın, 4. hakeme elle teması da dikkatlerden kaçmadı.

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