Türk futbolunda çok baskı var

Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefindeki İtalyan yıldız Ciro İmmobile, La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibe kısa sürede uyum sağladığını aktaran 35 yaşındaki santrfor, kulübünde kendisini çok iyi hissettirdiklerini belirterek şunları söyledi:

TÜRK halkının beni karşılaması çok özeldi. Kulübümde beni bir yıldız gibi hissettiriyorlar, detaylara gösterilen özen harika.

EN önemli kulüpler sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da kazanmak için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Bu ligin büyümesindeki en önemli faktör, İstanbul'un üç büyük kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki rekabet. Büyümek için yatırım yapmak gerekiyor. Mourinho gibi antrenörleri ve İcardi, Dzeko, Mertens, Osimhen ve diğer büyük yıldızları aldılar.

MERTENS BANA TAVSİYE VERDİ



GÜÇLÜ başlamıştım ama bir sakatlık beni geride bıraktı. Fiziksel ve zihinsel bir düşüş yaşadım çünkü goller gelmiyordu. Türkiye'de bile baskı var ve taraftarlar çok şey bekliyor. Son birkaç haftada formumu ve gollerimi geri kazandım.

TAKIMLARIMIZ birbiriyle oynadığında, İtalya'dan tanıdık futbolcular konuşuyoruz. Mertens seçimimde belirleyici oldu: Ondan gelmek için birçok tavsiye istedim. Muslera yıllar önce İstanbul'a taşındı, artık evinde. Morata'dan sık sık haber alıyorum, İcardi ile uzun zamandır konuşuyorum. Takımımda eski bir Inter oyuncusu olan Joao Mario var ve yakın zamanda Cremonese'de oynayan Okereke ile tanıştım.