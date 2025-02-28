Türk Yıldız’a 80 milyon euro

19 yaşında Juventus'un değişilmezlerinden biri haline gelen ve 10 numaralı formayı sırtına geçiren milli futbolcu Kenan Yıldız'a, Premier Lig devi talip oldu. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; hücuma yeni bir soluk arayan Chelsea, Türk Milli Takımı'nın da en parlayan ismi Kenan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Enzo Maresca'nın, takımdaki kaliteyi artırmak amacıyla genç yeteneği yönetime bizzat önerdiği belirtildi. Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon Euro'luk bir teklife 'evet' diyebileceği, bu miktarın Chelsea tarafından rahat bir şekilde karşılanabileceği kaydedildi. 2024'te Juventus ile sözleşme yenileyen Kenan'ın 4,5 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

GENOA, ONANA'NIN BONSERVİSİNİ ALIYOR

BEŞİKTAŞ'IN sezon başında Genoa'ya kiraladığı Jean Onana ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan Repubblica'nın haberine göre; Genoa, sezon sonunda 1.2 milyon Euro ödeyerek Kamerunlu orta sahanın bonservisini alacak. Ayrıca Monaco'ya 10 milyon Euro opsiyonla giden Musrati, Rio Ave'de 5 milyon Euro opsiyonla oynayan Demir Ege ve Al Kholood'un ligde kalması halinde 1.5 milyon Euro zorunlu satın almayı gerçekleştireceği Jackson Muleka'nın durumları yakından takip ediliyor. Tüm bu oyuncuların opsiyonları kullanılırsa Kartal'ın kasasına 17.7 milyon Euro girecek.