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İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili görüştü. Bakan Çiftçi, mevkidaşına orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi. Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti. Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.