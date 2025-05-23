Uado için amansız yarış

Kanatlara yeni takviyelerle sezona girmek isteyen Beşiktaş, Javi Puado'yu gözüne kestirmişti. Yönetim 26 yaşındaki kanat oyuncusu için temas kursa da Espanyol ile sözleşmesi bitecek olan oyuncu için ciddi teklifler var. Oyuncunun temsilcileri ile görüşen siyah-beyazlılar şartları sorarken 3 takımın daha yakın temasta olduğu öğrenildi. Puado'ya Real Sociedad'ın teklifte bulunduğu, Sevilla ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği belirtildi. Skorer bir sol kanat isteyen Solskjaer'in takımda düşündüğü eksiği İspanyol oyuncu ile kapatmak istediği ve bu yönde yönetime de mesaj verdiği belirtildi.



338 MİLYON TL'LIK BÜYÜK PİYANGO!

Beşiktaş'ın sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Kholood'a kiraladığı Jakcson Muleka'nın satın alma opsiyonu ile ilgili durum netleşiyor. Al-Kholood'un ligde kalması büyük ölçüde kesinleşti. Takımı resmen kümede kaldığında Muleka'nın 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da devreye girecek. Siyah-beyazlılar, Muleka için kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro almıştı. Muleka'nın ardından Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için de opsiyon bekleyişi sürüyor. Rio Ave'nin 5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanması beklenirken, Genoa'nın da Jean Onana için 1.2 milyon Euro'luk opsiyonu devreye alacağı haberleri geliyor. Siyah-beyazlılar, bu üç madde devreye girdiği takdirde 7.7 milyon Euro (338.6 milyon TL) gelir elde etmiş olacak.



ARROYO GÖZE GİRDİ

ARA transferde kadroya katılan Keny Arroyo, uzun süre forma bulmakta zorlandı. Alışma sürecini atlatmasının ardından 18 yaşındaki oyuncu Alanya karşılaşmasındaki performansı ile alkış topladı. Ekvadorlu oyuncu 62. dakikada oyuna alınmış ve etkili performans göstermişti. Hocasının gözüne giren oyuncunun Çaykur Rize maçında ilk 11'de olması bekleniyor.