Uçuş zamanı

Salih Uçan bu sezon ligdeki ilk golü ile takımını öne geçiren isim oldu. En son geçtiğimiz sezon 5 Mart 2023'teki A.Gücü maçında fileleri havalandıran orta saha, 240 gün sonra bu mutluluğu yaşadı.Tribünler başta teknik sorumlu Burak Yılmaz olmak üzere tüm takımı maç sonunda bağrına basıp alkış yağmuruna tuttu.Siyah-beyazlı kulüp, G.Antep FK karşısında sahasında önemli bir hakimiyet kurdu. Kartal, Güneydoğu ekibine karşı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı bildi.G.ANTEP FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş deplasmanlarında bir türlü gülemiyor.