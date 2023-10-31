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Giriş Tarihi: 31.10.2023

Uçuş zamanı

Uçuş zamanı

Bu sezon sıkıntılı günler geçiren, üstüne sakatlıklarla boğuşan Kartal, ikinci yarıda vites yükseltip 3 puanla moral buldu. 63’te Salih Uçan dengeyi bozarken, 75’te Cenk Tosun mücadelenin skorunu belirledi

240 GÜN SONRA GELEN SEVİNÇ
Salih Uçan bu sezon ligdeki ilk golü ile takımını öne geçiren isim oldu. En son geçtiğimiz sezon 5 Mart 2023'teki A.Gücü maçında fileleri havalandıran orta saha, 240 gün sonra bu mutluluğu yaşadı.

TRİBÜNDEN BÜYÜK DESTEKBÜYÜK
Tribünler başta teknik sorumlu Burak Yılmaz olmak üzere tüm takımı maç sonunda bağrına basıp alkış yağmuruna tuttu.

EVİNDE 4X4'LÜKEVİNDE
Siyah-beyazlı kulüp, G.Antep FK karşısında sahasında önemli bir hakimiyet kurdu. Kartal, Güneydoğu ekibine karşı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı bildi.

SUMUDİCA'YA AYNI TARIFE!
G.ANTEP FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş deplasmanlarında bir türlü gülemiyor. Kartal'a konuk olduğu 3 lig maçında da Rumen çalıştırıcının takımları, gol atamadan yenilgi yaşadı.

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