taraftarının Batum'da Gürcistan polisinin şiddetine maruz kalmasını spor hukukçusu Anıl Dinçer,'a değerlendirdi. UEFA'nın İsrail takımlarının maçlarını tarafsız sahada oynatmasının 'eşit rekabet' ilkesine aykırı olduğunu söyleyen Dinçer, "Rusya örneğinde güvenlik ve müsabaka bütünlüğü gerekçesiyle 4 gün içinde ağır men kararları alan FIFA ve UEFA'nın, İsrail söz konusu olduğunda bu kuralları işletmeyip aksine ev sahibi Türk takımlarını iç saha avantajından mahrum bırakması çifte standarttır.Türk futbolu adına tüm kulüplerimizin ve TFF'nin rekabeti bir kenara bırakarak tek ses olması; bu keyfi yaptırımlara ve hak gasplarına karşı FIFA, UEFA ve CAS başta olmak üzere gerekirse İsviçre Federal Mahkemesi ve AİHM nezdinde tüm hukuki yolları ivedilikle işletmesi tarihi zorunluluktur."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör