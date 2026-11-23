Beşiktaş
Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano
, Konyaspor maçında yüzde yüz konsantrasyonla oynamanın önemini bir kez daha gördüklerini söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "Yapabileceğiniz küçük bir pas hatası ya da dikkatinizin dağıldığı küçük bir anda rakip oyuna girebiliyor. Bu maçta da böyle oldu. O yüzden sonuna kadar yüzde yüz dikkatle ve konsantrasyonla gitmeniz gerekiyor.
Hepimizin üzerinde bir deplasman ağırlığı ve yükü vardı diyebiliriz. Bu yükü attık. Bence onun mutluluğunu yaşadık. Özellikle çocuklar adına çok mutluyum, harika bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Sonunda kendimizi deplasmanda iyi bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum
" şeklinde konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör