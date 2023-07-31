Vida anlatınca hemen geldim!

İki yıllık mukavele karşılığı sezon başına 2.5 milyon Euro maaş alacak olan 29 yaşındaki futbolcu, “Vida bana Beşiktaş’ın her kulvarda şampiyonluk hedeflediğini söyledi, stat ve tesislerden övgüyle bahsetti. Sabırısızlanıyorum” dedi
Beşiktaş, kulübü Milan ve kendisiyle kesin anlaşmaya vardığı Ante Rebic'i İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcu havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum.Kararımı vermeden önce Domagoj Vidaile konuştum. Bana Beşiktaş'ın yarıştığı her kulvardaşampiyonluğu hedefleyen, Türkiye'ninen büyük takımlarından birisi olduğunu söyledi.Stadı ve tesislerinden övgüyle bahsetti.Muhteşem bir taraftarın önünde oynayacağımısöyledi. İlk maçımı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyeceğini de sözlerine ekledi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİP İMZA ATACAK
Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu için Milan'a 500 bin Euro bonservis bedeli ve 1 milyon Euro bonus ödeyecek. Ayrıca sonraki satışından yüzde 20 pay verecek. Hırvat yıldız ise 2 yıllık sözleşme karşılığında Beşiktaş'tan sezon başına 2.5 milyon Euro ücret alacak. Asıl mevkii sol kanat olan Rebic, sağ kanat, santrfor, forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilmesi nedeniyle hücumda Şenol Güneş'in elini önemli bir şekilde güçlendirecek. Tecrübelioyuncu, sağlık kontrollerininardından mukavele imzalayıp,takıma katılacak.