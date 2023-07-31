Vida anlatınca hemen geldim!

Beşiktaş, kulübü Milan ve kendisiyle kesin anlaşmaya vardığı Ante Rebic'i İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcu havalimanında yaptığı ilk açıklamada,dedi. Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyeceğini de sözlerine ekledi.Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu için Milan'a 500 bin Euro bonservis bedeli ve 1 milyon Euro bonus ödeyecek. Ayrıca sonraki satışından yüzde 20 pay verecek. Hırvat yıldız ise 2 yıllık sözleşme karşılığında Beşiktaş'tan sezon başına 2.5 milyon Euro ücret alacak. Asıl mevkii sol kanat olan Rebic, sağ kanat, santrfor, forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilmesi nedeniyle hücumda Şenol Güneş'in elini önemli bir şekilde güçlendirecek.