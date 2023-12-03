Yaralı Kartal çıkış arıyor

Teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın gelmesinin ardından oynadığı iki maçı kazanan ancak Konferans Ligi'nde Club Brugge'dan İstanbul'da aldığı 5-0'lık mağlubiyetle şoka giren Beşiktaş, bugün Ankaragücü maçıyla Süper Lig'e dönüş yapacak.İki ekip arasında Ankara'da oynanan 51 lig maçının 28'ini Beşiktaş kazanırken, 17 müsabaka berabere bitti. Ankaragücü ise sadece 6 kez galip gelebildi.eşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl Ankaragücü maçının kadrosuna dahil edilmedi. Club Brugge maçı sonrasında eksiklerden dert yanan ve "diyen teknik direktör Çalımbay, Ankaragücü deplasmanı öncesi de aynı dertten müzdarip. Siyah-beyazlılarda Mert Günok'un kaleyi Ersin Destanoğlu'dan devralması beklenirken, eksiklerin çokluğunda