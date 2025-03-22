Yedek güçlere hoca dopingi!

Beşiktaş sezona girerken Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka ile yola devam etmemiş, Cenk Tosun'a da yeni sözleşme sunulmamıştı. Bununla birlikte bir dünya yıldızı olan Ciro İmmobile, kadroya katıldı. İkinci forvet bekleyenlere Semih Kılıçsoy işaret edilirken bir diğer genç isim Mustafa Erhan Hekimoğlu rotasyona dahil edildi. Ancak İmmobile'ye alternatif olarak düşünülen iki oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi ve sezon başında yapılan planlar tutmadı. 35 yaşındaki usta ismin form sorunu yaşadığı 2 aylık süreçte devreye giren olmayınca beklentilerin altında oynasa da şans bulmaya devam etti.

HEKİMOĞLU'NUN SÜRESİ ARTACAK

Beşiktaş forvet hattının genç isimlerinden Semih Kılıçsoy, geçen sezon 35 resmi maça çıkıp 12 gol ve 4 asist kaydederken bu yıl ise 38 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist üretebildi. Mustafa Erhan Hekimoğlu ise bu sezon 21 maçın sadece 2'sinde 11 başladı. Tek golünü sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı atan 17 yaşındaki futbolcu, diğer maçlarda ise skor yapamadı. Siyah- beyazlı ekipte, yaşanan santrfor problemini çözmek isteyen teknik direktör Solskjaer, sezonun önemli bölümü geride kalmasına rağmen İmmobile'ye fiziksel çalışmalar yaptırıyor. Semih ve Mustafa'da ise gol vuruşları üzerinde duruluyor. İki Türk isimle özel görüşme yapan Norveçli hoca, Hekimoğlu'na daha çok süre vereceğini iletti.

SEMİH'TEN 'ÜMİT' VEREN GOL!

Semih Kılıçsoy dün Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 2-1 kazanırken diğer gol İzzet Çelik'ten geldi.