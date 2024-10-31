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Giriş Tarihi: 31.10.2024

Yediği gollerin %39’u duran toptan!

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun geride kalan bölümünde tüm kulvarlarda 18 gol yedi. Bunların 7’si duran toplardan geldi. Buna karşılık attığı 33 golün sadece 2’sini duran toplardan buldu

Ogün ŞAHİNOĞLU
Yediği gollerin %39’u duran toptan!
Beşiktaş, son oynanan Galatasaray maçında yediği iki duran top golüyle maçı 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların bu sezon duran toplardan attığı ve yediği gol sayıları arasında önemli fark var. Derbide Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in kafa vuruşlarına engel olamayan Beşiktaş'ın bu noktada zaafı ortaya çıktı. Kara Kartal, bu sezon tüm kulvarlarda 18 gol yedi.

SERBEST VURUŞTAN 0, PENALTIDAN 6
Rakipler bunların 7'sini duran top sayesinde bulurken %39 oranıyla yenilen gollerin çeşitlerinde ciddi yer kapladı. Siyah-beyazlılar, yediği gibi attığı gollerin çeşitlerinde de duran toplarda zayıf kalıyor. Beşiktaş bu sezon 33 gol kaydederken bunların sadece 2 tanesi yani %6'sı duran top sayesinde geldi. Serbest vuruştan hiç gol atamayan Beşiktaş, 6 golünü ise penaltıdan ağlara yolladı

KARTAL'IN HAKEM ŞİKâYETİ SONUÇ VERMEMİŞ!
BEŞİKTAŞ, Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in yönetimine büyük tepki göstermişti. Siyah-beyazlıların, 25 Eylül'deki Kulüpler Birliği toplantısında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya aralarında Kardeşler'in de yer aldığı 6 eski hakemi istemediklerini ilettiği öğrenildi. Beşiktaşlı idarecilerin, Gündoğdu'ya söz konusu hakemlerin performanslarını yeterli bulmadıklarını dile getirdikleri belirtildi. Yönetimin, MHK ile yeni bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlandığı da kaydedildi.

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Yediği gollerin %39’u duran toptan!
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