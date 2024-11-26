Yediği gollerin %57’si duran toptan

Beşiktaş sezon başından bu yana eksiklerini kapatmakta zorlanıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un özellikle duran toplarda yaşanan zafiyete çözüm bulamaması büyük eleştiri topladı.6 penaltı golü bulan siyahbeyazlılar, frikikten ise ağları sarsmayı başaramadı.İş savunma tarafına geldiğinde ise kâbus gibi bir tablo ortaya çıktı.Kalesinde gördüğü penaltı golü birle sınırlı kaldı.Tam 9 kez avlanırken, gol yeme ortalaması maç başına 0.6'dan 2.2'ye kadar yükseldi.Beşiktaş'ın savunmadaki sıkıntısı Galatasaray derbisinde de gün yüzüne çıkmıştı ama aradan haftalar geçmesine rağmen bir adım ileri gidilemedi.2-0'dan 4-2'ye dönen maçın ardından teknik direktörSüper Lig'inson 4 haftasında aldığı sonuçlarla galibiyete hasret kalan Beşiktaş, şampiyonluk yaşadığı 2020- 2021 sezonunun ardından 12 maç sonunda zirveyle arasındaki puan farkının en çok olduğu dönemi yaşadı. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan alabilen siyah-beyazlılarda kötü gidişat, Göztepe karşısında da sürdü. 21 puanda kalan Kartal, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk ihtimalini iyice zayıflattı.Söz konusu periyotta lider Trabzonspor'un 10 puan arkasında yer alan siyah-beyazlı ekip, sezonun devamında teknik direktörlük koltuğunda değişikliğe giderek Sergen Yalçın ile yolları ayırmıştıSiyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada, "6 gün izin yapacağınıza biraz takımı çalıştırsaydınız", "Fenerbahçe, milli arada hazırlık maçı yapıyor bizimkiler tatil" mesajlarıyla Hollandalı hocaya tepki gösterdi.