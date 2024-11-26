Yediği gollerin %57’si duran toptan

Beşiktaş sezon başından bu yana eksiklerini kapatmakta zorlanıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un özellikle duran toplarda yaşanan zafiyete çözüm bulamaması büyük eleştiri topladı. Kara Kartal, bu sezona Galatasaray karşısında elde ettiği 5-0'lık Süper Kupa galibiyetiyle başlarken, 26 gol attı. Bunların sadece 1'i (%4) duran toptan geldi.
6 penaltı golü bulan siyahbeyazlılar, frikikten ise ağları sarsmayı başaramadı.
BEYAZDAN SİYAHA DÖNDÜLER
İş savunma tarafına geldiğinde ise kâbus gibi bir tablo ortaya çıktı. Süper Lig'de 14 kez avlanan Beşiktaş, bunların 8'ini yani %57'sini duran toplardan yedi.
Kalesinde gördüğü penaltı golü birle sınırlı kaldı. İlk 8 maçında kalesinde 5 gol gören Kartal, ligin en az gol yiyen takımlarından olurken son 4 karşılaşmada rakipleri durduramadı.
Tam 9 kez avlanırken, gol yeme ortalaması maç başına 0.6'dan 2.2'ye kadar yükseldi.
GİO SORUNLARA İLAÇ OLAMADI
Beşiktaş'ın savunmadaki sıkıntısı Galatasaray derbisinde de gün yüzüne çıkmıştı ama aradan haftalar geçmesine rağmen bir adım ileri gidilemedi. Derbide iki golü duran toptan yiyen siyah- beyazlılar, Göztepe maçında da benzerini yaşadı ve iki golü duran top sonrası gördü.
2-0'dan 4-2'ye dönen maçın ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da camia tarafından eleştirilerin odak noktasına yerleşti.
4 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
Süper Lig'in
son 4 haftasında aldığı sonuçlarla galibiyete hasret kalan Beşiktaş, şampiyonluk yaşadığı 2020- 2021 sezonunun ardından 12 maç sonunda zirveyle arasındaki puan farkının en çok olduğu dönemi yaşadı. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan alabilen siyah-beyazlılarda kötü gidişat, Göztepe karşısında da sürdü. 21 puanda kalan Kartal, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk ihtimalini iyice zayıflattı. Beşiktaş, 2021-2022'deki 12 maçta 20 puan toplanan süreçten sonraki en kötü sezonunu yaşıyor.
Söz konusu periyotta lider Trabzonspor'un 10 puan arkasında yer alan siyah-beyazlı ekip, sezonun devamında teknik direktörlük koltuğunda değişikliğe giderek Sergen Yalçın ile yolları ayırmıştı
'F.BAHÇE MAÇ YAPIYOR BİZİMKİLER TATİL!'
Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada, "6 gün izin yapacağınıza biraz takımı çalıştırsaydınız", "Fenerbahçe, milli arada hazırlık maçı yapıyor bizimkiler tatil" mesajlarıyla Hollandalı hocaya tepki gösterdi.