Yeni başkanın ilk görevi: Yumruk!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat arasında yaşanan gerilim, önce Yamantürk, sonrasında korumasının Arat'a yumruk atmasıyla son bulmuştu. Arat cephesi hukuki süreci başlatırken, ayrıca Yamantürk'ün de hem görevinden istifasını hem de kulüpten kesin ihracını istedi. Disiplin Kurulu tarafından olaylara dair soruşturma başlatılırken, kamera görüntülerinin detaylıca incelendiği ve olayda dahli bulunan kişiler hakkında işlem yapılacağı kaydedildi. Ancak gelecek ay olağan seçim için sandığa gidecek olan Beşiktaş'ta kurullar da yenilenecek. Yaklaşık 1 ay sonra yapılacak seçime kadar, olayın incelenmesi, savunmaların alınması beklenmiyor. Dolayısıyla Yamantürk ve Arat arasında yaşanan olayla ilgili kararın seçimi kazanacak yeni disiplin kurulu başkanı tarafından verilmesi olası görülüyor. Disiplin Kurulu'nun yeni yönetiminin kucağında bulacağı ilk iş bu olacak.



'100 MİLYON EURO'NUN HESABINI SORDUM!'

DİVAN Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat ile aralarında yaşanan olaylara ilişkin konuştu. Yamantürk, "İnsanlar 100 milyon Euro'yu soruyor. Hasan Arat, milletin aklıyla dalga geçer gibi ampullerden, stadın ışıklandırmasından bahsediyor. Bu yüzden tepki oldu. Divan olarak ortamın sakinleştirilmesine çalışırken Hasan Arat, insanları tahrik etmeye devam etti. Ben toplantının sağlıklı devam etmesi arzusundayım. Arkasını dönüp 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diyerek tehdit ve tahrik etti. Tehditlerine devam edince bunlar yaşandı. Benim tek gayem Beşiktaş'ın hakkını savunmak oldu. Ben 100 milyon Euro'nun hesabını sordum" dedi.