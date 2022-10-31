Yeni dönem yeni Kartal

Beşiktaş'taki ikinci döneminesözleriyle başlayan Şenol Güneş, ayağının tozuyla hem sistemi hem de takımı değiştirdi. 4-3-3 kurgusuyla sahaya çıkan tecrübeli çalıştırıcı, kalede Ersin yerine Mert'e görev verdi.Dele Alli solda, ilk kez 11'de şans bulan Cenk ise sağda oynadı. İsmael'in döneminde Beşiktaş, 4-2-3-1 ile sahaya çıkıyordu.eşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde kapatırken, devre arası Güneş'tengeldi. 70 yaşındaki çalıştırıcı, ilk devre hata yapanveile birliktekenara aldı. Sağ beke Tayfur Bingöl, sol beke Umut Meraş'ı dahil eden Güneş, Cenk'i sola çekip sağ öne ise Redmond'ı koydu. Böylece Kartal, ikinci yarıya 6 yerli futbolcuyla çıktıGüneş'in Ersin'i keserek dün eldivenleri teslim ettiği Mert Gönok,, gelen 3 isabetli şutun 2'sinde meşin yuvarlağı ağlarında gördü.