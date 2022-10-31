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Giriş Tarihi: 31.10.2022

Yeni dönem yeni Kartal

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Yeni dönem yeni Kartal

Beşiktaş’ta ikinci dönemine hızlı girip hem kadroda hem de sistemde değişiklikler yapan Şenol Güneş, ikinci yarıya 6 yerli oyuncuyla çıktı

Beşiktaş'taki ikinci dönemine "Eksikleri görüp daha iyisini yapacağız" sözleriyle başlayan Şenol Güneş, ayağının tozuyla hem sistemi hem de takımı değiştirdi. 4-3-3 kurgusuyla sahaya çıkan tecrübeli çalıştırıcı, kalede Ersin yerine Mert'e görev verdi. Dele Alli ve Cenk'i 11'de oynatırken, maç içerisinde oyunu 4-3-1- 2'ye çevirdi. Dele Alli solda, ilk kez 11'de şans bulan Cenk ise sağda oynadı. İsmael'in döneminde Beşiktaş, 4-2-3-1 ile sahaya çıkıyordu.

İKİNCİ 45'TE KÖKLÜ DEĞİŞİM YAPTI
Beşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde kapatırken, devre arası Güneş'ten 3 değişiklik geldi. 70 yaşındaki çalıştırıcı, ilk devre hata yapan Rosier ve Masuaku ile birlikte Dele Alli'yi kenara aldı. Sağ beke Tayfur Bingöl, sol beke Umut Meraş'ı dahil eden Güneş, Cenk'i sola çekip sağ öne ise Redmond'ı koydu. Böylece Kartal, ikinci yarıya 6 yerli futbolcuyla çıktı (Mert, Tayfur, Tayyip Talha, Umut, Salih ve Cenk).

MERT 343 GÜN SONRA ŞENOL
Güneş'in Ersin'i keserek dün eldivenleri teslim ettiği Mert Gönok, 343 gün sonra kaleyi korurken, gelen 3 isabetli şutun 2'sinde meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

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Yeni dönem yeni Kartal
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