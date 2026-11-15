Yeniden Lukebakio!

Poku ve Rashica'yı kadroda düşünmeyen, Cerny'ye de gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlayan Beşiktaş, yaz aylarında gündemine aldığı Dodi Lukebakio'yu yeniden transfer listesine dahil etti. Siyah-beyazlılar, Belçikalı sağ kanat için sezon başında da hamle yapmış ancak kulübü Benfica'nın 20 milyon Euro bonservis talebi karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı. Takımında istediği kadar forma şansı bulamayan Lukebakio'nun, Benfica'dan ayrılma ihtimali güçlenirken yıldız futbolcuya Premier Lig temsilcisi Sunderland'in de ilgisi olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin uzun süreli sakatlığı bulunan Romaine Mundle'ın yerini Lukebakio ile doldurmayı amaçladığı kaydedildi. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 29 yaşındaki oyuncunun Benfica ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



İTALİANO'DAN 2 GÜN İZİN

BEŞİKTAŞ, Konyaspor ile 22 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo İtaliano antrenmanın ardından takıma iki gün izin verdi. Siyah-beyazlılar, salı günü çalışmalarına yeniden başlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör