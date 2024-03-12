Yerden kalkamıyor!

Uçmayı unutan Kartal, üçüncülük yarışında Trabzonspor'un 3 puan gerisine düştüG.Antep FK'nın 24 yaşındaki Rumen golcüsü Draguş, 3 maç sonra gol orucunu bozdu. En son 11 Şubat'ta İstanbulspor ağlarını iki kez havalandıran oyuncu, dün Beşiktaş'ı avlayıp bu sezon 11. . golüne ulaştı.Beşıktaş'ın 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığı ve kulüp tarihin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Al-Musrati, son iki hafta rakibe çalıştı. Galatasaray derbisinde kalesine gol atan Libyalı ön libero, dün de hatalı pas verince G.Antep, Draguş'la Mert Günok'u avladı. 53. dakikada sakatlık yaşayıp kendini yere bırakan Musrati, tedbir amaçlı oyundan alınırken, yerini Amartey'e bıraktı. Oyunda kaldığı sürede 57 kez topla buluşan oyuncu, 50 pas verdi.Cenk Tosun, Ferahlandı Santos yönetimindeki Beşiktaş'ta ligde ilk kez yedek soyundu. Portekizli hocanın kulübede olduğu 13 Ocak 2024'teki Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte ligde 9 mücadeleye 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, dün ikinci yarıda Zaynutdinov'un yerine görev aldı.Teknik Direktörü Santos, yenilgi sonrası sözlerine taraftarlardan özür dileyerek başladı. Portekizli hoca, "Kötü bir sonuç aldık.Genel olarak kötüydük.Kötü bir maç oynadık. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Her zaman söylediğim bir şey var, rakipten daha fazla koşmak ve mücadele etmek zorundayız. Bunu yapmadık.Ama bu durumu değiştirecek olanlar da bizleriz. Beşiktaş'ın oynadığı oyun bu şekilde olmamalı. Daha fazla fırsat yaratan bir takım olmalıyız.. Özellikle ligin son döneminde de daha iyi yapmamız gereken şeyleri yapacağız" dedi.basın toplantısında ise "Beşiktaş'ta baskı hissediyor musunuz" sorusuna, "Bir baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı, Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme konusu. İyi yapmadığımız şeyleri çözmeliyiz. Bunları yapacak olan benim. Büyük kulübün daha farklı oynaması gerekiyor.Bunları yapmamız lazım" cevabını verdi.Cenk Tosun, kullandığı son 4 penaltıdan 3'ünü kaçırdı. Kariyerinde 33 kez beyaz noktadan fileleri bulan tecrübeli golcü, dün Nita'ya takıldı. 26 Kasım 2023'te Samsun maçında Okan Kocuk'u geçemedi. 26 Şubat 2023'te ise Antalyaspor maçında fileleri bulamadı.Fernando Santos yönetiminde 10 lig maçına çıkan Beşiktaş, 6 mücadelede gol atamadı. İşte o maçlar:Pendikspor (4-0)Adana Demir (0-0)Sivasspor (1-0)Kayseri (0-0)G.Saray (0-1)G.Antep (2-0)