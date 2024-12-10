Yetiş Bakhtiyor! Görev seni bekliyor

Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Serdar Topraktepe bazı mevkilerde bir hayli zorlu bir durum içinde. Bu bölgelerin başında da stoper hattı geliyor. Daha önce Necip Uysal çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış, geçtiğimiz günlerde de Gabriel Paulista üst adale tendonundan bıçak altına yatmıştı.Ancak korkulan oldu ve Tayyip Talha 70. dakikada yerini Bakhtiyor Zaynutdinov'a bıraktı. Elindeki 5 stoperin 4'ünde sakatlık sıkıntısı çeken siyah-beyazlı kulüpte teknik ekip, Bodo/Glimt maçına Bakhtiyor Zaynutdinov'u hazırlıyor. Bu nedenle Bakhtiyor ile özel olarak ilgilenen teknik heyet oyuncuya ilk 11'de forma giymeye hazırlanmasını söyledi.HATAYSPOR