Yorulmaya başladım!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, 2-0'lık yenilgiyi diğer deplasman maçlarından ayırdığını söyledi: "Bundan önceki mağlubiyetlere baktığımızda çok rahatsız oluyordum, çok sinirleniyordum ama bugün öyle değil. Performanstan memnunum. Daha iyi yapabilirdik. Onana harika kurtarışlar yaptı. İyi hazırlandık ve hazır geldik. Rakibi zorladık ama doğru işleri yapamadık. Topa fazla sahip olduk ama sonucu alamadık. Gelişmeye devam edersek güzel günler göreceğiz. Deplasmanda mağlubiyet alma olayı beni gerçekten artık sinirlendirmeye, yormaya başladı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Çözümü bulacak kişi de ben ve ekibim. Bir takımın iç sahada farklı, deplasmanda farklı oynaması kabul edilebilir değil."



23 YILLIK REKORU ELİNDEN KAÇIRDI

Vincenzo İtaliano, 2003'te Mircea Lucescu'nun başarısını yakalamak için sahaya çıksa da 23 yıllık istatistiği geçemedi. Rumen teknik adam, Beşiktaş'ın başında 2003'te deplasmanda ilk iki derbiyi de kazanırken İtaliano dün F.Bahçe sonrasında Trabzon'u yenemedi.



ONLAR ATTI, BİZ ATAMADIK!

BEŞİKTAŞ'IN orta sahadaki dirençli isimlerinden Salih Özcan, fırsatları kaçırmanın bedelini ödediklerini söyledi. Karşılıklı gol imkânlarından ev sahibinin yararlandığını belirten Salih, "İki basit gol yedik. Kontradan geldi goller. Onlar attı, biz atamadık" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör