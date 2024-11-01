Yücel: TFF söz verdi!

G.Saray-Beşiktaş derbisinin yankıları sürerken siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel yeni bir açıklama yaptı. Yücel, "Çok kötü bir Galatasaray maçı geçirdik. Rezalet hakem yönetimi vardı.Tamamen maça etki eden bir hakem yönetimi oldu.Arda Kardeşler'e ilk yarının sonuna kadar maç verilmeyeceği yönünde haberler çıktı ama bu yetmez, biz sonuna kadar kovalayacağız" diye konuştu.