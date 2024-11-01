Yücel: TFF söz verdi!

G.Saray-Beşiktaş derbisinin yankıları sürerken siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel yeni bir açıklama yaptı. Yücel, "Çok kötü bir Galatasaray maçı geçirdik. Rezalet hakem yönetimi vardı. Arda Kardeşler'e olan hıncımız geçmedi.
Tamamen maça etki eden bir hakem yönetimi oldu. TFF Başkanı ile Ankara'da görüştük. Olayların nasıl cereyan ettiğinin farkında olduğunu ve gereğinin yapılacağının sözünü verdi.
Arda Kardeşler'e ilk yarının sonuna kadar maç verilmeyeceği yönünde haberler çıktı ama bu yetmez, biz sonuna kadar kovalayacağız" diye konuştu.