Zenit, Gedson’un peşini bırakmıyor

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Gedson Fernandes'le Zenit'in ilgilendiği belirtildi.Beşiktaş yönetiminin 26 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro'dan aşağı bir öneriye "Evet" demesi beklenmiyor. Zenit, yaz aylarında 17 milyon Euro Gedson ve 7 milyon Euro da Zaynutdinov için paket teklif yapmış ancak bu girişimi sonuçsuz kalmıştı.