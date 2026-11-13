Zirve için son düello Beşiktaş’ta

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RED Bull Wings Cup Türkiye Finali için geri sayım başladı. Pazar günüFutbol ve oyun dünyasını bir araya getiren turnuvada Üniversite Ligi, Open League ve Wild Card elemelerini başarıyla tamamlayan 16 oyuncu Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. EA SPORTS FC 27 üzerinden gerçekleştirilecek finalde oyuncular, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Miami'de düzenlenecek Dünya Finali'ne katılma hakkını kazanmak için mücadele edecek.