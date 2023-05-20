Zirvenin 1 numarası Mert Günok

milli file bekçisi Mert Günok, teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle adeta küllerinden doğdu. 34 yaşındaki kaleci, 20 maçta yediğiMert'i, 21 karşılaşmada kalesinde gördüğü 17 golle 0.81 ortalama yakalayan Volkan Babacan ve 30 maçta 25 gole engel olmayıp 0.83'te kalan Fernando Muslera takip ettiBEŞIKTAŞ'TA yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş ise şu an transfer konuşmak istemediğini, öncelikle Adana Demirspor maçını sağlıklı bir şekilde atlatmaları gerektiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcının, karşılaşmanın ardından takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili siyah-beyazlı kulübün kurmaylarıyla bir araya geleceği öğrenildi.