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Giriş Tarihi: 20.5.2023

Zirvenin 1 numarası Mert Günok

Zirvenin 1 numarası Mert Günok
Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok, teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle adeta küllerinden doğdu. 34 yaşındaki kaleci, 20 maçta yediği 16 golle maç başına 0.8 ortalama yakaladı ve ligin bu alanda en iyisi oldu. Mert'i, 21 karşılaşmada kalesinde gördüğü 17 golle 0.81 ortalama yakalayan Volkan Babacan ve 30 maçta 25 gole engel olmayıp 0.83'te kalan Fernando Muslera takip etti

ÖNCE MAÇ SONRA TRANSFER
BEŞIKTAŞ'TA yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş ise şu an transfer konuşmak istemediğini, öncelikle Adana Demirspor maçını sağlıklı bir şekilde atlatmaları gerektiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcının, karşılaşmanın ardından takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili siyah-beyazlı kulübün kurmaylarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

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Zirvenin 1 numarası Mert Günok
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