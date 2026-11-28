Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynadığı maçta Filistin pankartları ve bayrakları açan Türk taraftarlara biber gazı sıkıp orantısız güç uygulayan Gürcü polisine tepki yağdı. Olaylar sırasında Beşiktaş yönetimi, Gürcistanlı yetkililerle yaptığı görüşmede, "Zorbalığa, tehditlere boyun eğmeyiz. Asla geri adım atmayacağız. Filistin bayrağını da açacağız. Gazze bizim canımız, kırmızı çizgimizdir, Polisi geri çekin" diyerek net bir tavır gösterdi. Siyahbeyazlıların taraftarı da orantısız güce karşı koyarak geri adım atmadı. Sonunda Gürcüler, tavırlarından vazgeçmek zorunda kaldı ve 25 dakikada duran maç, yaklaşık yarım saatlik ara sonrası devam etti. İşte Batum'da gün boyu yaşananlar:



İSRAİL BAYRAĞI AÇARAK PROVOKE ETTİLER

MAÇ öncesi yapılan güvenlik toplantısında UEFA, Filistin bayrağı ile ilgili bir kısıtlama belirtmedi. Ancak Gürcü polisi, Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Türk taraftarlarını aradı ve Filistin bayraklarını topladı. Tansiyon bu noktadan itibaren yükselmeye başladı. Maç öncesi meydanda toplu halde bulunan siyah-beyazlı futbolseverlerin karşısına geçen birkaç kişi, İsrail bayrağı açarak provokasyonda bulundu. Stadyum dışında baştan aşağı siyah giyinen ancak polis arması taşımayan güvenlik grubu dikkat çekti. Bir tartışma esnasında sivil polis olduğu iddia edilen bu gruptan bir kişi, olayın dışında yer alan Beşiktaş taraftarına yumrukla saldırdı. Söz konusu taraftar baygınlık geçirip, yere yığıldı.



İZDİHAM OLDU, BİBER GAZI SIKTILAR

Batumi Stadı'na sadece bir turnikeden taraftar almaya çalışmaları nedeniyle izdiham oluştu. Taraftarlar, dar koridorda bariyerlerin arasında sıkıştı ve gerginlik çıktı. Gürcü polisi biber gazıyla müdahalede bulundu. Girişte yaşanan kaosun ardından Başkan Serdal Adalı devreye girdi. İlgili makamlarla görüşüp, diğer kapıların açılmasını sağladı.



İKİ FUTBOLSEVER TARTIŞTI GÜRCÜ POLİSİ SALDIRDI

KALE arkasında 2-3 Beşiktaşlı taraftarın arasında yaşanan anlaşmazlığa Türkiye'den gelen spor polisi yatıştırıcı bir şekilde müdahale ederken, bir anda Gürcü polisler, tribünün ortasına girerek kaba kuvvete başvurdu. O bölgedeki Filistin bayrakları ve pankartlarını toplamak isteyen güvenlik kuvvetlerinin yoğun biber gazlı müdahalesi, olayların tribünün geneline yayılarak polis ile taraftarlar arasında arbede çıkmasına neden oldu.



RAKİP TARAFTARDAN MAYMUN SESLERİ

Deplasman tribününde yer alan yaklaşık 250 İsrailli, Beşiktaş taraftarlarına karşı maymun sesleri çıkardı. Siyah-beyazlılar, bu ırkçı davranışa Filistin bayrağı açarak yanıt verdi. İki Beşiktaşlı futbolsever, Filistin bayrağı ile poz verirken yaklaşık 10 polis müdahalede bulundu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, polisin müdahale etmediğini öne sürse de bayrağa el koyan kişilerin montlarında açık şekilde polis yazısı görüldü.



İŞTE BU FOTOĞRAFIN ÖYKÜSÜ

Batum'da her türlü zorbalığa ve şiddete rağmen taraftarıyla birlikte tek yürek olan Beşiktaş, İsrail ekibine sahada tokadı attı. Siyah-beyazlı futbolcular galibiyetin ardından tribünlerin açtığı "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" yazılı pankartın önünde zafer pozu verdi. Kartal, zulme ve haksızlığa karşı bu tarihi duruşuyla dünyaya mesajını iletti.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SONUNA KADAR YANINIZDAYIZ

MAÇI televizyondan izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan olaylar esnasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı arayan ilk isim oldu. Erdoğan'ın, Adalı'ya konuyla ilgilendiklerini belirtip, "Sonuna kadar yanınızdayız" mesajını verdiği öğrenildi.

'MESAJIMIZI ANLADILAR'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Seyircilerimizin böyle muamele görmesini kabul edemeyiz. Ankara'daki Gürcü Büyükelçisini ilgili arkadaşlarımız çağırdılar, gereken uyarı ve görüşmelerde bulundular. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor. Bu konudaki mesajlarımızı anladıklarını düşünüyorum."



CESUR YÜREK OUATTARA BAYRAĞI ASTI, ORKUN SAVUNDU

Beşiktaş'in Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından tribünlere giden Kassoum Ouattara, taraftarlardan aldığı Filistin bayrağını UEFA yazısının üstüne astı. Fildişi Sahilli futbolcunun bu cesur hamlesi, futbolseverler tarafından alkış aldı. Bu esnada kaptan Orkun Kökçü de takım arkadaşının yanına giderek ona sarıldı. Saha içine geri dönerken İsrailli futbolcu Eliel Peretz bayrağa doğru yöneldi. Kaptan Orkun bunu fark edince bayrağın önünde rakibine karşı durarak herhangi bir müdahale yapmasına engel olup geri gönderdi. Bu anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu, hem Ouattara'nın hem de Orkun'un hareketi takdir topladı. Filistin bayrağı panoda asılı kaldı.



GERİDE HİÇ KİMSE BIRAKILMADI

OLAYLAR esnasında çok sayıda taraftar gözaltına alındı, iki kişi ise hastanelik oldu. İstanbul'dan görevli olarak Batum'a giden 10 spor polisi yer alıyordu. Bakanlıkların girişimleri sonrası Türk polisinin de nezaretinde taraftarlar yalnız bırakılmazken gözaltına alınan 16 kişi girişimler sonucu serbest bırakıldı ve Türkiye'ye dönüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör