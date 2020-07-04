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Bir garip şimşek hikayesi!

Çarşamba günü istifa eden ancak yönetimin ısrarıyla görevine devam Balıkesir Teknik Direktörü , dün kovuldu...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Bir garip şimşek hikayesi!
TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da futbol adına trajikomik olaylar yaşandı. Çarşamba günü istifa eden ancak kulüp yönetiminin yoğun ısrarları sonrası istifasından vazgeçip takımın başında kalan teknik direktör Yusuf Şimşek bu kez görevden alındı. Balıkesirspor, önceki gün oynadığı maçta Fatih Karagümrük'e 5-0 yenildi. Başkan Kadir Dağlı da 44 yaşındaki çalıştırıcıyı dün görevden aldıklarını açıkladı. Yusuf Şimşek yaşadığı şoku şöyle anlattı: "18 yıllık futbolculuk ve 10 yıllık teknik direktörlük kariyerimde son 2 günde yaşadıklarımın tarifi mümkün değil. Kulübün önünü açmak için bir gün önce istifa ediyorum, 'hedefe ulaşıldı' diye büyük çaba sonucunda ikna ediliyorum. Sonra başkan görevime son veriyor."

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Bir garip şimşek hikayesi!
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