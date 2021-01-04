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Bandırmaspor'dan Altay'a çelme!

TFF 1’inci Lig’de 17’nci hafta mücadelesinde , evinde ağırladığı Altay’ı 2-0’lık skorla mağlup etti.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:30 ABONE OL
Bandırmaspor'dan Altay'a çelme!

TFF 1'inci Lig'de 17'nci hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde ağırladığı Altay'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın 27'nci dakikasında rakip savunmanın yapmış olduğu hatayı iyi değerlendirerek araya giren Doğan Can Davas, kaleci Cihan Topaloğlu ile karşı karşıya kalırken, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan Royal Hastanesi Bandırmaspor, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda, oyundaki tempo düşerken her iki ekip de pozisyon bulmakta zorlandı. Altay'ın son anlara doğru beraberlik için bastırdığı dakikalarda, önemli bir fırsat yakalayan Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, Yonathan Del Valle 90+5'inci dakikada kaydettiği gol ile takımını rahatlattı.
Bu sonucun ardından Bandırma temsilcisi ligin ilk yarısını 24 puan ile noktalarken, haftaya lider giren Altay ise 32 puanda kaldı.

STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Emre Malok (xx), Erkan Akbulut (xx), Hakan Karabacak (xx)
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci (xxx), Abdurrahim Dursun (xx) (Dk. 87 Erkan Taşkıran ?), İshak Çakmak (xx), Landel (xxx), Doğan Can Davas (xxx) (Dk. 87 Rayos ?), Onur Akbay (xx), Selçuk Alibaz (xx) (Dk. 87 Mehmet Yiğit ?), Orhan Ovacıklı (xxx), Gökay Güney (xx), Rahmi Anıl Başaran (xx) (Dk. 72 Del Valle xx), Traore (xx) (Dk. 79 Feyyaz Belen x)
ALTAY: Cihan Topaloğlu (x), Tolga Ünlü (x) (Dk. 65 Rıdvan Şimşek x), Berkay Sülüngöz (x), Kappel, Regattin (x) (Dk. 46 Ziya Alkurt x), Yılmaz Özeren (x) (Dk. 46 Scuk x), Paixao (x), Thiam (xx) (Dk. 82 Eren Erdoğan ?), Lokman Gör (x), Kadir Yazıcı (x), Erhan Çelenk (x) (Dk. 65 Yekta Kurtuluş x)
GOLLER: Dk. 27 Doğan Can Davas, Dk. 90+5 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Onur Akbay (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Ziya Alkurt, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan (Altay)

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Bandırmaspor'dan Altay'a çelme!
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