İstanbulspor ve Altay play-off finali için sahada! (CANLI ANLATIM)

Geçtiğimiz pazartesi günü İzmir'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Altay, İstanbul'a finale yükselmek için gidiyor. Siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinden galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde rakibini eleyerek finale adını yazdıracak.

İzmir temsilcisi, rakibine karşı alacağı 1-0 ve 2-1'lik yenilgilerin yanı sıra sahadan 2 farklı mağlubiyetle ayrılması halinde yarı finalde elenmiş olacak. Altay, ikinci maçta da rakibine kaybetmeden TFF 1. Lig Play-off Finali'ne yükselmeyi hedefliyor. İstanbulspor ise deplasman golü avantajını kullanarak finale adım atmanın peşinde.

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İLK 11'LER

İstanbulspor: Alperen, Melih, Etoga, Wellington, Ali, Onur, Uygar, Ethemi, Levent, Abazaj, İbrahim

Altay: Cihan, Tolga, İbrahim, Murat, Mehmet, Poko, Scuk, Kappel, Regattin, Erhan, Paixao

Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.