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Giriş Tarihi: 22.5.2021 17:32 Son Güncelleme: 22.5.2021 18:09

İstanbulspor ve play-off finali için sahada! (CANLI ANLATIM)

İstanbulspor ve Altay play-off finali için sahada! CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig Play-off yarı final rövanş maçında , İstanbulspor’a konuk oluyor. Bu akşam saat 18.00’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak maçı hakem yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını ve yapacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Geçtiğimiz pazartesi günü İzmir'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Altay, İstanbul'a finale yükselmek için gidiyor. Siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinden galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde rakibini eleyerek finale adını yazdıracak.

İzmir temsilcisi, rakibine karşı alacağı 1-0 ve 2-1'lik yenilgilerin yanı sıra sahadan 2 farklı mağlubiyetle ayrılması halinde yarı finalde elenmiş olacak. Altay, ikinci maçta da rakibine kaybetmeden TFF 1. Lig Play-off Finali'ne yükselmeyi hedefliyor. İstanbulspor ise deplasman golü avantajını kullanarak finale adım atmanın peşinde.

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İLK 11'LER

İstanbulspor: Alperen, Melih, Etoga, Wellington, Ali, Onur, Uygar, Ethemi, Levent, Abazaj, İbrahim

Altay: Cihan, Tolga, İbrahim, Murat, Mehmet, Poko, Scuk, Kappel, Regattin, Erhan, Paixao

Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

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İstanbulspor ve Altay play-off finali için sahada! (CANLI ANLATIM)
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